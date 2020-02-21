В Днепре заявили о нарушении прав рекламных инвесторов — Новости политики

цей матеріал доступний українською

Там отметили, что вырезали рекламные конструкции практически всех членов Ассоциации операторов наружной рекламы Украины.

В Днепре заявили о нарушении прав рекламных инвесторов

В Днепре на днях городские власти с нарушением законодательства демонтировала 58 билбордов украинского оператора наружной рекламы «Доверие аутдор» и почти 100 рекламных конструкций рекламных конструкций национальных операторов.

Об этом сообщили в Ассоциации операторов наружной рекламы Украины.

Там отметили, что вырезали рекламные конструкции практически всех членов Ассоциации.

«Подчеркиваем, это компании, которые без каких-либо проблем работают по всей стране. В Днепре же местная власть цинично нарушает закон «О рекламе». В то время, когда одним компаниям под надуманными предлогами отказывают в выдаче разрешений, другие такие документы получают и устанавливают на местах демонтированных билбордов свои конструкции. За последний год фирмы, приближенные к местным чиновникам, получили почти 300 новых разрешений», — отметили в Ассоциации.

Там подчеркнули, что нельзя допустить такой неконкурентной борьбы ни в Днепре, ни в любом другом городе.

«Особое беспокойство вызывает то, что очередной передел рекламного рынка происходит накануне местных выборов. Соблазн контролировать все рекламные площади города и допускать на них появление только тех кандидатов, которые угодны власти, составляет прямую угрозу для граждан. В период избирательных кампаний наружная реклама играет важную роль в донесении до избирателей информации о кандидатах. Если же кто-то один будет иметь монопольный контроль над этим ресурсом, это чревато манипуляцией общественного мнения и в результате — волеизъявлением граждан», — говорится в сообщении.

«Мы требуем проведения быстрого, прозрачного и объективного расследования факта незаконного демонтажа рекламных конструкций правоохранительными органами; обеспечение справедливого судебного процесса; восстановление прав законных владельцев билбордов и возмещения им убытков, причиненных незаконными действиями городской власти», — отметили в Ассоциации.

В Ассоциации операторов наружной рекламы Украины призвали СМИ «не закрывать глаза на произвол, который происходит в Днепре, ведь замалчивание ситуации может иметь плачевные последствия в будущем. И это не только вопрос прав инвесторов, это вопрос прав людей иметь свободный доступ к информации».

«Также мы обращаемся к представителям местной власти из других городов с призывом воздержаться от соблазна ввести подобную порочную практику в своих городах накануне выборов. Закон должен быть один для всех, а правила — четкими и прозрачными», — говорится в официальном обращении Ассоциации.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter





Источник