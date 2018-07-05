В Днепре засекли бежавшую в Россию экс-депутата (ФОТО)

Сбежавшая в Россию экс-депутат Днепропетровского облсовета Виктория Шилова вернулась в Днепр

Об этом в соцсетях сообщили волонтер Наталья Хазан и депутат горсовета Днепра Юлия Дмитрова, передает «ДС» со ссылкой на Depo.ua.

«А вот и Вита Шилова в Днепре в АТБ на Космической. СБУ не интересует. Это же ко мне СБУ могла прийти с обыском, а Виту то чего трогать. Если скоро увижу где-то в ресторане здесь Царева, вообще не удивлюсь», — пишет волонтер .

По словам Дмитровой, Шилова в Днепре сегодня отметилась во многих местах.

Напомним, еще в 2015 году в прошлом замглавы «Радикальной партии», а затем лидер движения «Антивойна» Шилова открыто агитировала «косить» от призыва.

После она сбежала в Россию и стала активной участницей местных пропагандистских шоу.

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