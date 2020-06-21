В Черногории открылся центр реабилитации для украинских ветеранов. Новости политики

В субботу, 21 июня, в черногорском городке Сутоморе был торжественно открыт центр реабилитации украинских ветеранов войны на Донбассе

Об этом сообщил в своем Facebook консул посольства Украины в Черногории Михаил Шматов, передает «ДС».

«Вчера в городе Сутоморе был торжественно открыт Украинский реабилитационный центр. Именно на базе этого центра будет в будущем проходить реабилитация наших украинских военных», — заявил дипломат.

По его словам, подобное стало возможным «с помощью нашей диаспоры».

Как сообщала «ДС», украинские ветераны-спортсмены получили 10 инвалидных колясок от сборной США на «Играх Непокоренных».

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