В Черное море зашел корабль-разведчик Британского флота — Деловая столица

В акваторию Черного моря вошел разведывательный корабль «Эко» (HMS Echo) британского Королевского Военно-морского флота

О проходе корабля через Босфор сообщил турецкий блогер YorukIsik, информирует «ДС».

В настоящее время британский корабль-разведчик идет по Черному морю в северном направлении. Согласно Конвенции Монтре, в Черном море он может находиться 21 день.

«Эко» официально считается многоцелевым гидрографическим исследовательским кораблем. Он оснащен многолучевыми эхолотами и многочисленными буксируемыми датчиками для сбора военных данных. Вооружение состоит из трех шестиствольных 7,62 мм пулеметов M134 Minigun, двух 20 мм зенитных скорострельных пушек «Эрликон» и четырех крупнокалиберных пулеметов.

Корабль принят на вооружение в марте 2003 года. Имеет длину 91 метр, ширину 17 и осадку 5,5 метров. Водоизмещение около 4000 тонн. Скорость 15 узлов. Экипаж 72 человека.

В конце ноября министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил, что в Черное море будет направлен гидрографический разведывательный корабль Королевского ВМФ «Эко» «для обеспечения свободы мореплавания в регионе».

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