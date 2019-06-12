В Чернобыле продают старые локомотивы и цистерны

Государственное предприятие «Чернобыльская атомная электростанция» выставило на продажу три старых локомотива и три железнодорожные цистерны, общая стоимость которых составляет 5,65 миллиона гривен.

Соответствующий лот появился на сайте «Prozorro.Продажи», информирует Depo.ua.

На продажу, в частности, выставили локомотив ТЭМ-2У, тепловоз ТГМ-4, тепловоз ДМ-62, а также 3 цистерны 15-1566.

Фото: Prozorro

Заявки на лот принимаются до 30 июня, а аукцион проведут 1 июля 2019 года.

Фото: Prozorro

Во время проведения аукциона цена на лот будет расти на 3% или 169,7 тысячи гривен каждый шаг. Отметим, что лот выставляется впервые.

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