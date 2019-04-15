в чем причина? — Новости политики, Новости России — EADaily

В нашем современном общественном дискурсе общим местом стали разговоры о деградации науки и образования в постсоветскую эпоху. Здесь называют различные причины. Например, деградация точных фундаментальных и прикладных наук очевидным образом связана с деиндустриализацией и распадом системы народного хозяйства. Ну, а с чем тогда связан кризис и деградация общественных наук? Ведь не с отказом же от марксизма-ленинизма и системы высших партийных школ с их системой повышения квалификации и переподготовки. До недавнего времени указывали на низкое финансирование. Но вот финансирование дали, а деградация продолжается. Причины здесь, вероятно, сложные. Но самые главные, вероятно — это распад этики, зашкаливающий бюрократизм и связанное с ним очковтирательство. В этой связи было бы весьма полезно рассмотреть один частный случай, с которым мы столкнулись на днях в Северном (Арктическом) федеральном университете (САФУ).

Из-за наших профессиональных интересов, мы являемся постоянными читателями электронного журнала «Арктика и Север». «Арктика и Север» (АиС) является одним из пяти научных журналов Северного Арктического Федерального университета (САФУ). Журнал был основан в 2010 году вместе с федеральным университетом. В год выходит четыре номера. Всего с 2011 по первый квартал 2019 года вышло 34 номера. В 2018 году — достижение — «Арктика и Север» была включена в перечень журналов, входящих в Russian Science Citation Index (RSCI) РАН. Включение журнала в RSCI означает, что материалы журнала «Арктика и Север» представляют большой интерес для научного сообщества в России и в других странах.

Теперь перейдем к существу дела. Последний номер журнала «Арктика и Север» — № 34— открывает статья «Состояние и перспективы развития отечественного судостроения на Севере в первой половине XIX в. глазами губернских чиновников (по данным государственного архива Архангельской области)» четырех авторов. Соавторами этой статьи выступают: Максим Задорин (доцент САФУ, Архангельск), Арсений Митько (доцент Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербург) и двое швейцарских студентов — Екатерина Разинкова (Женевский университет), и Николай Франсуа Лука Рамзейер (Федеральная политехническая школа Лозанны).(1)



Автор халтурной работы в САФУ по Президентскому гранту доцент Максим Задорин. Источник: сайт САФУ

Сразу же заметим — это довольно странный авторский коллектив для совсем короткой на двенадцать страниц статьи. Кроме того, статья эта по исторической тематике, но подготовлена: юристом — преподавателем права в САФУ, военным инженером электронщиком из СПб и двумя еще совсем зелеными студентами из Швейцарии. Но об этом коллективном авторстве подробнее чуть ниже. А пока по существу содержания статьи. В рассматриваемой статье в АиС Задорин и Ко представляют результаты своих исследований в Государственном архиве Архангельской области (ГААО) по состоянию дел в купеческом и народном судостроении в Архангельской губернии в середине XIX века.

«В ходе работы был проведен анализ дел и документов Архангельского общества изучения Русского Севера, а также исторических обзоров Архангельского губернского статистического комитета».

Задорин утверждает, что была проведена работа в архангельском архиве, и он представляет ее результаты. Он вводит в научный оборот архивные материалы. Фактически, при ближайшем рассмотрении оказывается, что статья выполнена на трех архивных материалах, хранящихся в фонде 6-м ГААО — это следующие документы: «Исторический обзор о Беломорском судостроении», «Исторический обзор. О судостроении в Архангельской губернии с 1813—1853 гг.» и «Исторический обзор о судостроении в Архангельской губернии, 1859 г.». По ходу статьи Задорина эти материалы цитируются большими фрагментами в ее тексте.

Однако вот ведь незадача. Все эти три хранящихся в ГААО «Исторических обзора» были опубликованы 160 лет назад в печати Морским министерством одной книгой в 1859 году и губернским правлением обширным очерком в местном издании «Памятная книжка» в 1861 году.(2) Все эти издания можно легко найти в Интернете в виде pdf файлов. Так что Задорин не может сейчас утверждать о их недоступности и о том, что «невиноватая я, и я не знала». Не надо было идти в ГААО, чтобы совершать «открытия», достойные идиота.

Все хранящиеся в ГААО «Исторические обзоры» были давно введены в научный оборот, поэтому в содержательном плане статья Задорина и Ко — это псевдонаучная мистификация и очевидная халтура.

Другой существенный момент. Задорин даже не смог определить авторство «найденных» им в Архиве материалов. В статье в АиС Задорин утверждает, что их подготовили некие безымянные «архангельские чиновники». На самом же деле, опять же автор этих материалов хорошо известен — это Павел Алексеевич Богославский (1819−1898). Он никогда не был «архангельским чиновником». В момент подготовки хранящихся в ГААО материалов к его изданиям Павел Богославский состоял на военно-морской службе в чине штабс-капитан Корпуса корабельных инженеров. Над монографией «О купеческом судостроении в России, речном и прибрежном» Богославский, по его словам, трудился шесть лет. Эта книга была издана Морским министерством и посвящена автором генерал-адмиралу великому князю Константину Николаевичу. За этот труд Богославский был награжден генерал-адмиралом бриллиантовым перстнем. С 1862 года корабельный инженер Богославский служил в Санкт-Петербургском порту. Он был прикомандирован к Кораблестроительному департаменту Морского министерства. В 1877 году уже в чине полковника Богославский написал хвалебную статью в «Кронштадтском вестнике» (№ 5 от 12 января 1877) об опытах Можайского с его аэропланом. Морской инженер Богославский дослужился до чина генерал-лейтенанта. Был награжден орденами Св. Станислава I степени, Св. Владимира III степени, Св. Анны II степени.(3) Таким образом, и по этому пункту об авторстве найденных в ГААО материалов в статье Задорина и Ко настоящее позорище. Совершенно нелепы и выводы в рассматриваемой статье. Задорин воспользовался материалами, хронологически охватывающими первую половину ХIХ века, но выводы почему-то стал делать за все столетие. Удивительная халтура.

Почему же эта статья Задорина и Ко была опубликована в АиС? Причина здесь простая. Дело в том, что главным редактором «Арктики и Севера» является сама ректор САФУ Елена Кудряшова. И публикация подобного рода халтурной статьи лишний раз подтвердило, что Кудряшова в научном плане несостоятельна. Она так занята своими самопрезентациями, беготней и суетой с набиванием карманов, что ей абсолютно некогда заниматься редактированием АиС. Это дело Кудряшова скинула на последнего «крайнего» — ответственного секретаря издания «бакалавра циркумполярных наук» Евгения Шепелева. Вот этот ориентированный в научном плане на Норвегию бакалавр и напортачил, и, заметим, не мог не напортачить. Сейчас Шепелев старательно молчит и не отвечает на наши вопросы относительно предварительного научного рецензирования статьи Задорина и Ко и личности этого рецензента, пропустившего в номер заведомо псевдонаучный материал. Здесь можно вообще предположить, что рецензирование статьи Задорина вообще не проводилось, настолько вопиющим выглядит этот случай.



Главный редактор АиС — ректор САФУ Елена Кудряшова. Источник: сайт САФУ

Самое пикантное в этом деле то, что своей халтурной статьей «Состояние и перспективы развития отечественного судостроения на Севере…» в АиС Задорин закрывает свою работу за первый год по двухлетнему в 1,2 млн рублей (совсем замечательно) гранту Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых — его проект МК-6382.2018.6 «Реконструкция символических и политических границ морских и островных пространств Западного сектора Российской Арктики в XIX — начале XX вв.».



Фактический редактор АиС бакалавр-циркумполяр Евгений Шепелев. Источник: сайт САФУ

Выделение грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук и докторов наук осуществляется по постановлению Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2005 года № 260 «О мерах по государственной поддержке молодых российских ученых — кандидатов наук и докторов наук и ведущих научных школ Российской Федерации».

В 2018 году Максим Задорин (1986 рожд.) стал победителем в заявке по означенной тематике у Совета по грантам Президента Российской Федерации по программе «для государственной поддержки молодых российских ученых-кандидатов наук» — конкурс «МК-2018». По условиям конкурса у соискателя гранта должны быть соисполнители: или один молодой ученый (до 35 лет), либо один аспирант, либо один студент. Так в соавторах у Задорина в его статье «Состояние и перспективы развития отечественного судостроения на Севере в первой половине XIX в.» и появились «соисполнители» — швейцарские студенты — целых два. Вырисовывается целая международная исследовательская группа с Задориным во главе. Откуда взялись эти швейцарцы? Кто они такие? Выясняется, что летом 2018 года Екатерина Разинкова из Женевского университета и Николай Рамзейер из Федеральной политехнической школа Лозанны участвовали в проекте САФУ «Арктический плавучий университет». На борту научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» они познакомились с проректором САФУ по международному сотрудничеству Константином Зайковым (1983 рожд.) и директором Арктического центра стратегических исследований САФУ (АЦСИ) Александром Сабуровым (1989 рожд.). Сейчас Разинкова и Рамзейер числятся в «друзьях» в социальных сетях у Зайкова, а Рамзейер — у Сабурова.



Лже-соавторы швейцарский студент Николай Франсуа Лука Рамзейер и «швейцарская студентка» Катя Разинкова.

Источник: социальные сети

В настоящее время проректор Зайков курирует АСЦИ. Очевидно он и «предложил» швейцарских студентов в «соисполнители» Максиму Задорину — работающему под его началом в АСЦИ.



Проректор САФУ Константин Зайков. Источник: сайт САФУ

Но совершенно не понятны мотивы доцента Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения Арсения Митько (1973 рожд) пойти в ложные соавторы к доценту САФУ Задорину короткой двенадцатистраничной статьи. Митько — кадровый военный инженер, подводник. Закончил Нахимовское училище и Поповку, а также во время службы Военно-морскую академию имени Кузнецова. С 1988 по 2014 год служил в ВМФ России. Попутно он — кандидат технических наук, специалист по электронике и военной акустике. До случая со статьей в АиС Митько какими-либо публикациями по гуманитарной тематике не был отмечен. Чем подобный казус с Митько можно объяснить? Ответ, по-видимому, следует искать здесь. С 2003 года Митько является председателем Совета молодых ученых Севера Арктической академии наук. В связи с этим в настоящее время Митько состоит еще и членом Координационного Совета по делам молодежи в научных и образовательных сферах при Совете Президента РФ по науке и образованию (СЗФО). Он мог бы посодействовать Задорину в получении президентского гранта. В любом случае научный вклад Митько в рассматриваемую статью равен нулю. Он не работал в ГААО, не читал архивные материалы и т. д. Сейчас Митько никак не объясняет свое соавторство в халтурной статье.



Доцент Арсений Митько (в центре) с «молодыми учеными». Источник: социальные сети

Аналогичным образом и швейцарские студенты ни дня не работали в архиве в Архангельске, не читали там материалы и, следовательно, их соавторство в статье Задорина является фикцией. Внешне дело выглядит так, что в описываемом случае два доцента — Задорин и Митько задорно учили двух швейцарских студентов подлогам в научной сфере.

Подведем итоги. Архивные открытия Задорина в ГААО являются фальшью. Вклад соавторов и студентов-соисполнителей в эту конкретную статью нулевой. Для исполнения задания по Президентскому гранту Задорин создал фиктивную научную группу.

Публикация архивных открытий Задорина и его фальшивых соавторов в сафушном издании «Арктика и Север» является псевдонаучной имитацией. Таким образом, сам журнал «Арктика и Север» послужил отмывочной мастерской для получения Задориным денежных средств по гранту Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых по проекту «Реконструкция символических и политических границ морских и островных пространств Западного сектора Российской Арктики в XIX — начале XX вв.» (МК6382.2018.6). Средства гранта по проекту за первый год работы по нему присвоены Задориным и Ко без должной научной отдачи.

Раньше у нас много переживали насчет кризиса в общественных науках по причинам недофинансирования. Переживали, что зарубежное грантовое финансирование замещало его, определяя при этом чужие приоритеты. В России решили последовать западным примерам. Создать собственные фонды: РГНФ, РФФИ, РНФ и прочее для собственного грантового финансирования российских ученых. Однако одного этого мало. Рассмотренный нами случай свидетельствует о недостатках предварительной экспертизы при определении победителей на президентский грант и содержательной стороны их проектов. Тема, предложенная Задориным на конкурс, никак не тянет на грантовое финансирование в 1,2 млн рублей и двухлетнее исполнение. В случае продуктивной работы на выходе могла бы получиться всего одна хорошая по содержанию статья. Дело в том, что в ХIХ веке не было разработанного международного морского права, чтобы определять в современном понимании политические границы морских и островных пространств. Поэтому Задорин, столкнувшись с дефицитом собственных компетенций, решил подсунуть под полученный Президентский грант вместо научного исследования фикцию.

Журнал «Арктика и Север» при чисто формальном главном редакторстве абсолютно некомпетентной в любых научных проблемах ректора Кудряшовой не смог поставить барьер на пути псевдонаучной публикации Задорина. Получается, сама ректор САФУ Кудряшова в качестве главного редактора АиС занимается саботажем выполнения научных работ по одному конкретному президентскому гранту. Исполняющий функции главного редактора позавчерашний студент — технический секретарь журнала Шепелев в данном конкретном случае не справился с редактированием. В результате в случае с опубликованной статьей Задорина журнал «Арктика и Север» очевидным образом продемонстрировал у себя слабость или отсутствие адекватного рецензирования. Поэтому опубликованная в последнем номере АиС статья Задорина противоречит Декларации об этике редакции журнала «Арктика и Север»: «Авторы должны представлять реальные объективные факты и проверенную информацию. Недопустимы мошеннические или заведомо неточные заявления, являющиеся примером неэтичного поведения» (2. 1). И соавторство должно ограничиваться теми лицами, кто внес значительный вклад в концепцию, выполнение или интерпретацию описываемого исследования (2.5).

Теперь опубликованная в АиС статья будет направлена Задориным грантодателям в подтверждение первого года его научно-исследовательских работ по Президентскому гранту. При чисто бюрократическом подходе к отчетности никто там не будет проверять добротность исполненной работы.

Собственно, в самом Научно-исследовательском управлении САФУ факт получения миллионных грантов из федеральных фондов рассматривают, как научное достижение. Что касается плодов от подобного финансирования, то они расцениваются в САФУ не по качеству публикаций, а по формальному критерию принадлежности статей к той или иной системе цитирования.

Совместный грант Совета по грантам Президента Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в своем денежном выражении — более миллиона рублей — нацелен, по крайней мере, на отдачу в виде монографии, но в итоге получаются в лучшем случае пара статей среднего качества. С другой стороны, понятно, что за двухлетний срок исполнения гранта хорошую монографию (речь идет об истории и других гуманитарных дисциплинах) сделать невозможно. Необходимо лет так около шести.

Какие последствия могут ждать доцента Задорина по саботажу им и фальсификации научных работ в исполнение президентского гранта? Да, никаких. Его еще, посмотрим, и почетной грамотой в САФУ или у губернатора Архангельской области наградят «за успешную научную деятельность». Отчет от Задорина с пустопорожней статьей грантодатель у него примет. Через пару лет, смотришь, Задорин и новый многомиллионный грант от того же РГНФ получит и похожим образом его освоит. Из этого единичного случая у Задорина и у многих других похожих «задориных» и складывается в сумме процесс общей деградации науки и культуры. И причина здесь очевидная — отсутствие нормальной человеческой и научной этики, перевернутая ценностная картина мира и все разъедающая ложь. С другой стороны, мы наблюдаем не только полную безнаказанность, но и поощрение манипуляторов, подобных Задорину.

Дмитрий Семушин

(1) Задорин М. Ю., Митько А. В., Разинкова Е. О., Рамзейер Н. Ф. Л. Состояние и перспективы экономического развития отечественного судостроения на Севере в первой половине XIX в. глазами губернских чиновников (по данным государственного архива Архангельской области) // Арктика и Север. 2019. № 34. С. 5−19. Действительный автор этой статьи — Максим Задорин является кандидатом юридических наук, доцентом Кафедра международного права и сравнительного правоведения Высшей школы экономики, управления и права САФУ [https://narfu.ru/university/contact_info/teachers/detail/?ID=258 896]

Задорин также является экспертом Арктичексого центра стратегических исследований САФУ. [https://narfu.ru/science/structure/arctic_centre_for_strategic_studies/sotrudniki/] «Молодой ученый» и околонаучный мошенник Задорин является норвежским грантовым выкормышем и типичным баренц-продуктом. Он имеет степень магистра международного морского права (2011), Университет Тромсе.

(2) Архивные материалы, использованные в статье в АиС Задорина и Ко:

— Исторический обзор. О судостроении в Архангельской губернии с 1813—1853 гг. ГААО. Ф. 6. Оп. 17. Д. 3. (на 12 л.), семь цитирований в статье у Задорина;

— Исторический обзор о судостроении в Архангельской губернии, 1859 г. ГААО. Ф. 6. Оп. 7. Д. 24. (на 9 л.), четыре цитирования в статье у Задорина;

— Исторический обзор о Беломорском судостроении; о числе лиц, занимающихся мореплаванием; о числе морских звероловов и рыболовов, 1859 г. ГААО. Ф. 6. Оп. 17. Д. 25. (на 3 л.), пять цитирований в статье у Задорина;

Все эти хранящиеся в ГААО «Исторические обзоры» опубликованы:

— Богославский П. А. О купеческом судостроении в России, речном и прибрежном. СПб.: Морское министерство, 1859.

Богославский П. А. Чертежи и рисунки судов, составленные П. — Богославским. К книге о купеческом судостроении в России. СПб.: Морское министерство, 1859.

— Богославский П. А. О судостроении в Архангельской губернии // Памятная книжка для Архангельской губернии на 1861 год. Архангельск, 1861. С. 73—139.

Кроме того, в статье Задорина и Ко цитируется: Историческое описание путешествия на Шпицберген четырех мезенских матросов: Алексея и Ивана Химковых, Степана Шарапова и Федора Виругина, с 1743 по 1749 гг. ГААО. Ф. 6. Оп. 17. Д. 1. (на 8 л.).

Однако и этот архивный материал был полностью опубликован:

Русская Арктика: Сборник документов. Сост. В. И. Станулевич, С. О. Шаляпин. Архангельск, 2017. С. 17—20. Но в научный оборот в пересказах материал был введен в оборот еще 1760 году.

(3) Биографический морской словарь. СПб., Logos, 2000. С. 54.





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