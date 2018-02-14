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В Чебоксарах открылся интернет-магазин сладостей с доставкой на дом

E-commerce14 Фев 2018
В Чебоксарах открылся интернет-магазин сладостей с доставкой на дом
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Теперь чтобы устроить детский праздник, чаепитие на работе или дома, похрустеть чипсами  во время просмотра любимого сериала, собраться с друзьями, совсем не обязательно бежать за вкусняшками в магазин. В Чебоксарах начал свою работу  интернет-магазин KDV ,  где с экономией времени и денег, можно приобрести вкусы на все случаи жизни. 

Компания KDV — это крупнейший в России производитель снеков и кондитерских изделий. Холдинг выпускает продукцию всем известных торговых марок: «Яшкино», «Бонди», «Кириешки», «Бабкины семечки» и так далее. Сейчас компания KDV активно открывает  свои интернет-магазины по стране, тем самым, максимально приближая продукцию собственного производства к потребителю. 

Преимущества виртуальной витрины: 

  • максимально широкий выбор (порядка 400 видов изделий)   

  • цены ниже розничных

  • бесплатная доставка до квартиры или офиса

  • оплата при получении 

В интернет-магазине KDV определиться с выбором не так то просто:  тут и всем  любимые вафли «Яшкино», и мармелад «Бонди» (кстати, победитель программы «Контрольная закупка»), «Ozera», конфеты «Ореховичи», «Фруктовичи», сухарики «Кириешки», разнообразные батончики, карамель, шоколадные конфеты,  чипсы и орешки. Для сторонников здорового питания – фруктовые батончики «Смарт Формула», мармелад из фруктового пюре «Озерский сувенир». Среди новинок компании – черный и зеленый чай ETRE, щербет, крекер со злаками и пряными травами. В Чебоксарах открылся интернет-магазин сладостей с доставкой на дом

С продукцией интернет-магазина KDV рабочие будни и деловые встречи станут продуктивнее, а семейные чаепития — теплее и вкуснее.

Чтобы оформить заказ в интернет-магазине KDV, достаточно сделать три шага:

  • Шаг первый: заходим на  kdvonline.ru/;

  • Шаг второй (неизбежны сладкие муки): зефир, пряники, шоколад, орешки, печенье, конфеты (выбираем что душе угодно);

  • Шаг третий: оформляем заказ, указывая удобный способ оплаты, время и  место получения. Ждем курьера и вот уже «сладости» стучатся в двери. В Чебоксарах открылся интернет-магазин сладостей с доставкой на дом

Мармелад «Бонди» дети обожают, а мамы делают выбор в пользу этого продукта еще и потому, что «Бонди» стал победителем программы «Контрольная закупка».  

Кстати, интернет-магазин работает как с физическими, так и с юридическими лицами, для которых предусмотрены специальные – весьма выгодные условия. 

 

В Чебоксарах интернет-магазина KDV только начал свою работу, но уже сейчас это предложение можно назвать интересным и  выгодным как для бюджета семьи, так и для бюджета компании.  Потому что все мы пьем чай и любим сладкое. А если нет, то обязательно лакомимся мармеладом, орешками или щелкаем семечки. Зачем тратить время на походы в супермаркет, если с интернет-магазином KDV можно с экономить и  время и деньги. 

Следить за информацией «ВКонтакте»: https://vk.com/kdvonline_cheboksary

Инстаграмм: https://www.instagram.com/kdvonline/



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