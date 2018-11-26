В Бундестаге поняли, что Россия не хочет мира

Агрессия России в Азовском море доказала отсутствие у нее интереса к поиску путей мирного урегулирования конфликта с Украиной

Об этом заявил у себя в Twitter глава комитета немецкого Бундестага по вопросам внешней политики Норберт Реттген, информирует «ДС».

«Да, печально. Эта эскалация является доказательством того, что Россия, похоже, не заинтересована в любых результатах от переговорного процесса по Украине», — заявил немецкий политик.

Напомним, в ночь на 26 ноября Петр Порошенко поддержал предложение СНБО о введении военного положения в Украине сроком на 60 суток. Соответствующий указ главы государства теперь должна поддержать Верховная Рада.

Вопрос о введении военного положения встал на повестке дня после вооруженной атаки российских пограничников на украинские катера в Азовском море, в результате которой как минимум шесть украинских моряков были ранены.

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