В Буче проведут самый дорогой Новый год для жителей — новости Украины, Экономика

Жители города Буча (Киевская обл.) заплатят больше всех за празднование Нового года и Рождества. Горсовет выделил на праздники 4 млн грн – 108 грн в расчете на одного жителя города, говорится в анализе движения ЧЕСНО, которое проанализировало расходы 18 горсоветов.

Второе место по стоимости празднования занял Мариуполь. Из выделенных 12,3 млн грн на каждого жителя города пришлось по 28,3 грн. Третье место занял Днепра, выделив 5 млн грн на Новый год (5 грн на каждого жителя). Анализ не учитывает города-миллионники Киев, Харьков и Одессу

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Дешевле всего празднования проведут во Львове, Хмельницком, Ровно, Ивано-Франковске и Херсоне. В этих городах на праздник потратят не больше 170 000 грн (менее 1 грн на жителя).

Главными статьями новогодних расходов были покупка рождественской елки, установка декораций и закупка подарков детям. В Кропивницком также выделят 40 500 грн на охрану елки.

В Виннице решили не устанавливать елку из-за пандемии коронавируса. В Луцке и Житомире нарядят живые деревья вместо покупки новых деревьев.

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По данным Института аграрной экономики, в среднем стоимость новогоднего стола 2021 года для украинской семьи вырастет и составит 1706,09 грн.

18 ноября Игорь Добруцкий, глава проекта FolkUkraine, который организовывает новогодние праздники в Киеве, заявил УП, что главная елка страны будет стоить 5-7 млн грн. Ее должны были оплатить спонсоры и рекламодатели.

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Александр Мясищев

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