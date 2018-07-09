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В Брюсселе начался XX саммит Украина — ЕС

Политика 09 Июл 2018
В Брюсселе начался XX саммит Украина — ЕС
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В саммите участвуют Порошенко, Туск и Юнкер.

Петр Порошенко, Дональд Туск / фото REUTERS

Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил в Twitter.

«Вместе с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером участвую в юбилейном XX саммите Украина — ЕС», — написал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, лидеры Украины и Евросоюза обсудят состояние имплементации Соглашения об ассоциации, включая создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, и перспективы дальнейшего углубления секторальной интеграции Украины в сферах цифрового рынка, энергетики, таможенного дела, юстиции и внутренних дел в развитие инициатив президента Украина, представленных 15 июля 2017 года.

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Состоится обмен мнениями о путях усиления помощи Украине со стороны Евросоюза на цели реформ и вопросы укрепления энергетической безопасности.

Особое внимание во время саммита лидеры уделят координации действий с целью противодействия российской агрессии, повышению эффективности политики санкций против РФ, усилению международного давления на Кремль для полного выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым и Севастополь, а также немедленного освобождения украинских заложников и политических узников Кремля.

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