В БПП рассказали, кто виноват в повышении цен на газ

Решение правительства о повышении цены на природный газ обусловлено необходимостью возвращать Международному валютному фонду долги бывших премьер-министров страны.

Об этом председатель фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов заявил журналистам во время брифинга.

«Кабинет министров, как орган, который согласно Конституции отвечает за социально-экономическое развитие государства, в пределах своей компетенции принял решение о повышении цены на газ. Реакция общества естественная и понятная, поскольку это решение является непопулярным и болезненным. Президент Украины возвел перед Правительством жесткое требование — защитить людей, увеличить программу субсидий, расширить количество средств, выделяемых на эту программу, чтобы не пострадала ни одни украинская семья, для которой это повышение является критическим. Я считаю, что правительству необходимо наладить не только эффективную систему выплаты субсидий, но и провести большую разъяснительную работу для того, чтобы дать отпор тем популистам, которые вместо работы над решением конкретных проблем государства и людей пытаются заработать на этом политические дивиденды», — сказал Артур Герасимов.

Председатель фракции БПП подчеркнул, что в сложившейся ситуации есть несколько принципиальных вещей.

«Поднятие тарифов на газ является жестким требованием продолжения сотрудничества с международными финансовыми организациями. Текущее состояние экономики Украины разрешило бы обойтись без заимствований, если бы не безумное количество старых долгов, пиковые выплаты которых приходятся на 2019 год. Больше приложились к созданию этой долговой ямы те политические силы, которые сегодня громче «защищают» украинцев».

Герасимов отметил, во времена Виктора Януковича было набрано и передано последующим поколениям для выплат $24 млрд. долгов.

Артур Герасимов

Пресс-служба БПП

«Янукович добавил к этой сумме еще $41 млрд и на момент его побега, суммарный размер гарантированного государственного долга составлял $73 млрд. Наиболее ужасно, что значительная часть этих средств шла на переплату по кабальным газовым контрактам Путина-Тимошенко. Как вы понимаете, Кремль эти деньги тратил на оружие, сегодня убивает граждан Украины», — подчеркнул председатель фракции.





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