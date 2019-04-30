В «Борисполе» показали карту Украины без Крыма (фото) — новости политики

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Предварительно установлено, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило в аэропорт от Министерства информационной политики.

Открыто уголовное дело / фото: полиция

Полиция открыла уголовное производство по факту демонстрации в международном аэропорту «Борисполь» видеоролика с изображением Украине без Автономной Республики Крым.

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Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Нацполиции, 29 апреля в полицию обратился один из пассажиров аэропорта «Борисполь», который сообщил, что в здании аэропорта транслируют видеоролик, в котором Украина изображена без АР Крым.

По данному факту следственным отделом отделения аэропорта «Борисполь» было открыто уголовное производство по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские документируют факт распространения незаконного видеоконтента и опрашивают работников аэропорта, устанавливают лиц, которые монтировали и предоставили проморолик для размещения. Предварительно установлено, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило предприятию от Министерства информационной политики.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся первоочередные следственные действия. Полицейские собирают доказательную базу для объявления подозрения лицам, которые заказали и создали данный видеопродукт.

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