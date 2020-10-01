В борьбе за груз все скидки хороши // АвиаПорт.Новости

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«ЖИА КАРГО» удалось оседлать повышенный спрос на грузовые авиаперевозки, возникший на волне пандемии. За второй квартал услугами аэропорта, кто в тестовом, а кто и в «регулярном» режиме, воспользовались практически все отечественные грузовые авиакомпании. Теперь оператор аэропорта совместно с таможенным брокером «Экспресс Солюшенс» пытается привлечь импортёров, предлагая в рамках акции таможенное оформление отправлений за символическую цену один рубль за одну декларацию.

Пандемия новой коронавирусной инфекции перевернула весь авиарынок с ног на голову. В апреле и мае 2020 года пассажирские перевозки обвалились до 20 раз в сравнении с четвёртым и пятым месяцами прошлого года. Постепенное оживление международных полётов началось лишь в августе и пока охватило единицы стран. Ряд перевозчиков временно приостановил полёты, некоторые зарубежные авиакомпании и вовсе заявили о прекращении деятельности.

На этом фоне бизнес компаний, специализирующихся на авиационной доставке груза, взлетел до невиданных высот. Это неудивительно: если в докризисный период порядка 60% общего потока авиационных грузов доставлялось в багажных отделениях пассажирских лайнеров, то после закрытия регулярных пассажирских полётов возник дефицит провозных ёмкостей. Конечно, сокращение объёмов международной торговли вследствие спада в экономике большинства стран мира отрицательно сказалось на грузопотоке. Однако предложение провозных ёмкостей снизилось в существенно большей мере. Кроме того, весной 2020 года наблюдался рекордный спрос на поставку средств индивидуальной защиты, а также других медицинских товаров, причём сроки доставки нужно было обеспечить минимальные. По словам генерального директора АО «ЖИА КАРГО» Евгения Солодилина, если ранее авиакомпании, имеющие большой грузовой флот, принимали заявки на перевозку карго за неделю, то во втором квартале можно было забронировать доставку минимум за полтора месяца. Естественно, в этот период существенно возросли и ставки за перевозку, по ряду направлений рост оценивается в 4-5 раз.

Китайская Народная Республика в эти месяцы выступала одним из крупнейших экспортёров средств индивидуальной защиты, в то время как потребители в России и странах Европы могли рассчитывать на оперативную доставку только авиационным транспортом. Российские авиакомпании постарались воспользоваться этой ситуацией. Так «Уральские авиалинии», не имеющие в своём парке ни одного специализированного грузового воздушного судна, в кратчайшие сроки освоили транспортировку грузов в салонах пассажирских лайнеров. Всего за несколько месяцев только этим перевозчиком было доставлено в аэропорт «Жуковский» порядка 4 тыс. тонн отправлений, прежде всего средств индивидуальной защиты.

Сегодня на фоне освоения перевозок грузов пассажирскими воздушными судами и постепенного восстановления международных рейсов, а также с учётом сокращения спроса на импорт средств индивидуальной защиты, рынок постепенно стабилизировался, ставки на доставку сократились, хотя и не до докризисного уровня. Тем не менее, по оценке Е. Солодилина, сегодня не менее 80-85% авиационных грузов прибывают в Россию именно на грузовых воздушных судах. Поэтому для операторов карго-терминалов времена по-прежнему остаются горячими.

Больше авиакомпаний, больше рейсов

Как ранее писал «АвиаПорт», за первые месяцы после того, как оператор грузового терминала получил лицензию склада временного хранения, российские грузовые авиакомпании получили от «ЖИА КАРГО» приглашение познакомиться с возможностями нового комплекса. К концу апреля здесь были обслужены рейсы компаний «Волга-Днепр», «Абакан Эйр», «Авиастар-ТУ», «Алроса», «Атран», МЧС, «Авиакон Цитотранс», в июне началось обслуживание регулярных полётов авиакомпании Sky Gates Airlines.

Самолёты некоторых перевозчиков стали в Жуковском частыми гостями. По словам Е. Солодилина, «ЖИА КАРГО» начала «плотное сотрудничество» с «Почтой России» и авиакомпанией «Авиастар-Ту», эксплуатирующей грузовые Ту-204 почтового оператора. Рейсы закольцованы: из Москвы самолёты отправляются по северным направлениям внутри России, затем перелетают в КНР, откуда возвращаются с отправлениями в столичный регион. Также рейсы по северным городам и пунктам назначения за рубежом комбинирует авиакомпания «Авиакон Цитотранс». Закрепилась в аэропорту авиакомпания «Алроса». Ещё один «северный» перевозчик — Nordstar — начал активно взаимодействовать с «ЖИА КАРГО» в части развития полётов в Норильск. После драматических событий, связанных с разливом топлива, из Жуковского в Норильск в первые же недели было отправлено 25 чартеров с грузом, необходимым для устранения негативных последствий аварии. По мере спада потока отправлений, вызванных этим драматическим событием, на норильском направлении стал появляться «гражданский» груз — товары народного потребления, строительные материалы и т.д.

Важнейшим партнёром аэропорта стала компания Sky Gates Airlines, совместно с которой развивается линия Чжэнчжоу — Жуковский — Франкфурт. Динамика роста перевозок достаточно высокая: если в июне был выполнен первый рейс, то за сентябрь доставлено уже около 700 тонн груза, планы на октябрь — более 1000 тонн, а к высокому сезону планируется рост ещё примерно на 40%, отметил гендиректор «ЖИА КАРГО». Дополнительно содействовать увеличению грузопотока из КНР должен приход в Жуковский нового китайского авиаперевозчика. Е. Солодилин не стал раскрывать, о какой авиакомпании идёт речь, отметив, что начало рейсов запланировано на октябрь 2020 года.

Отвечая на вопрос «АвиаПорта», руководитель «ЖИА КАРГО» поделился и более отдалёнными планами по развитию маршрутной сети. Так, по его словам, уже в январе-феврале 2021 года ожидается запуск из «Жуковского» регулярного пассажирского сообщения с российским Дальним Востоком. «Мы рассматриваем возможность запуска пассажирских маршрутов на Дальний Восток с дозагрузкой грузовых ёмкостей. Там [на Дальнем Востоке — «АвиаПорт»] есть точки роста. Эти направления необходимо рассматривать не только как конечную точку прибытия груза, но и как транзит по азиатскому направлению», — поделился Е. Солодилин.

Транзитным потенциалом, по мнению собеседника, обладает и сам аэропорт «Жуковский». Маршрутная сеть, которая сложилась здесь перед пандемией, даёт большие грузовые ёмкости на пассажирских воздушных судах для отправки грузов и на европейском (Нидерланды, Франция, Венгрия), и на среднеазиатском направлениях (Киргизия, Таджикистан, Узбекистан).

Не перевозчиками едиными

Московский авиационный узел с огромным отрывом лидирует в стране по объёмам обработки груза. В свою очередь, среди столичных и областных воздушных гаваней первую позицию занимает «Шереметьево», где располагается основная операционная база авиакомпании AirBridgeCargo. Естественно, по международной маршрутной сети большой грузопоток обеспечивает и «Аэрофлот — российские авиалинии». Второе место — за «Домодедово», где исторически присутствуют многие азиатские перевозчики. «Внуково» своими успехами обязано большим потокам, которые генерирует электронная коммерция и почтовый оператор.

Амбициозную задачу, которую ставят перед собой в «ЖИА КАРГО», а это превышение отметки в 100 тыс. тонн груза к концу 2024 года, невозможно решить, коммуницируя только с авиакомпаниями. Оператор грузового терминала делает ставку на новую модель предоставления логистических услуг. «С помощью компаний-партнёров на различных уровнях мы предлагаем клиентам не только перевозку из аэропорта в аэропорт, но и доставку груза в аэропорт отправления. Можем организовать перевозку из Пекина, Шанхая траками до аэропорта вылета в Чжэнчжоу. Если груз приходит в «Жуковский», мы готовы предоставить услугу по доставке непосредственно до клиента, — перечисляет Е. Солодилин. — Нет необходимости приезжать в аэропорт, оформлять декларации, груз, думать, как доставить груз в аэропорт отправления и из аэропорта прибытия. Все эти услуги мы берём на себя и предоставляем полный сервис». Причём все эти услуги можно заказать одним телефонным звонком.

Очевидно, что такое предложение, в первую очередь, интересно для относительно небольших грузоотправителей, которым нецелесообразно иметь большой штат специалистов, решающих вопросы логистики и таможенного оформления. В конечном итоге, консолидированная доля подобных отправлений составляет значительную часть общего объёма авиационных грузоперевозок в мире. Именно для таких игроков наиболее привлекательна акция, которую с 1 октября «ЖИА КАРГО» запускает совместно с компанией «Экспресс Солюшенс». Как рассказал «АвиаПорту» генеральный директор таможенного брокера Денис Слинченко, до конца 2020 года компания будет оказывать полный спектр услуг по таможенному оформлению грузов, прибывающих на карго-терминал в «Жуковском», по цене один рубль за одну декларацию. «В нашем случае мы предоставляем полное сопровождение, а именно подаём документы в таможню, контролируем оформление и выпуск груза, — перечисляет собеседник. — Мы являемся представителями при осмотрах и досмотрах груза. Также по доверенности производим выдачу груза».

Для грузоотправителя потенциал экономии достаточно велик. «Для небольших импортёров стоимость услуг по таможенной обработке составляет 25-30 тысяч рублей за одну декларацию, в зависимости от её сложности. Для крупных клиентов ставки ниже — от 7 до 15 тыс. рублей», — оценивает Д. Слинченко. При этом, как правило, на груз в доставляемой партии оформляется по 5-6 накладных. По его словам, акция должна помочь и таможенному брокеру, и оператору грузового терминала наработать дополнительную клиентскую базу. «Акция больше нацелена на то, чтобы показать импортёрам и нашим клиентам, что не стоит бояться использовать новый аэропорт», — подчеркнул глава «Экспресс Солюшенс». При этом новых клиентов ожидают привлечь не только в столичном регионе. Благодаря тому, что компания освоила процедуру оформления внутреннего таможенного транзита, появляется возможность принять груз в «Жуковском», а далее доставить на таможенный пост в регионе, который укажет грузополучатель. Подобные поставки уже были выполнены из Москвы в Санкт-Петербург и Рязань.

В свою очередь, Е. Солодилин дополнил, что акция по таможенному оформлению за один рубль может быть продлена и на первый квартал будущего года. «У нас в планах продлить акцию как минимум на первый квартал 2021 года, — рассказал он. — Если говорить о цифрах, мы надеемся за эти несколько месяцев в партнёрстве обработать и оформить для начала порядка 2000 тонн грузов. В общих масштабах эта цифра выглядит не столь большой. Но наша главная задача — предоставить клиенту новую услугу и подойти ко всем вопросам с современным логистическим подходом. В будущем, когда клиент увидит наши возможности и наш подход, будем выходить на целевые показатели по грузопотоку».

Ответом на вопрос, удастся ли реализовать эти амбициозные планы, может стать установление длительного сотрудничества с крупными логистическими компаниями. В этом отношении Е. Солодилин оптимистичен. По его словам, партнёрские отношения у «ЖИА КАРГО» уже выстроились с компанией DHL. «Мы уже обслужили несколько рейсов. Консолидированными усилиями авиакомпании, DHL и аэропорта «Жуковский» мы обслужили крупную поставку для компании «Яндекс», — рассказал он. — Планируем развивать отношения с другим крупным игроком — Küehne+Nagel. Это ещё один международный бренд, позитивно оценивающий перспективы расширения партнёрства с нашей компанией».

Материал «В борьбе за груз все скидки хороши» подготовлен сотрудниками агентства «АвиаПорт».

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