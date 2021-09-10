В большей части мира экономическая политика становится более жесткой — The Economist

Часто говорят, что инфляция — это вопрос слишком большого количества денег, которое преследует слишком мало товаров. Во многом это описывает год, когда пандемия коронавируса была в разгаре. В некоторых странах спрос после оживления экономики столкнулся с недостаточным предложением, что привело к инфляции 3% в зоне евро, более 4% в Америке и более 9% в Бразилии, пишет The Economist.

Такое ценовое давление, вместе с ранними признаками того, что экономика пойдет на спад после ослабления карантина и рост количества вакцинированных людей, заставил некоторых политиков взять курс на сокращение экономических стимулов.

Во многих странах фискальная поддержка отменяется, а центральные банки или усиливают политику, или рассматривают возможность этого. Но экономическая ситуация может быстро измениться во время пандемии. По мере распространения дельта-варианта коронавируса существует риск того, что экономический рост потеряет обороты.

Правительства отказываются от щедрой поддержки, которую они оказывали ранее во время пандемии. Но поворота к жесткой экономии также пока не предвидится, на самом деле, в Европейском Союзе расходы в 750 млрд евро для экономического восстановления, утвержденные в 2020 году, начинаются только сейчас.

Однако фискальная политика становится все менее приспособленной к новым условиям. Ожидается, что в группе экономик G20 фискальный дефицит, за вычетом процентных платежей и скорректированный с учетом условий бизнес-цикла, сократится вдвое в следующем году по сравнению с 2021 годом.

В Америке срочная помощь по безработице прекратилась 6 сентября. Мера взноса правительства в рост ВВП, по прогнозам Института Брукингса, показала рост в первом квартале 2021 года, но замедление в третьем квартале.

Хотя правительства некоторых стран планируют увеличить расходы, они намерены финансировать это путем повышения налогов, нейтрализуя стимулирование спроса.

Денежно-кредитная политика движется в том же направлении. Это наиболее очевидно на некоторых развивающихся рынках, таких как Бразилия и Россия, где центральные банки в этом году несколько раз повышали процентные ставки, поскольку цены на продукты питания и энергию выросли.

К их рядам присоединяются и более богатые страны. 25 августа Южная Корея впервые с 2018 года повысила процентные ставки. Норвегия следует такому примеру. Ожидалось, что Резервный банк Новой Зеландии повысит ставки в августе, но это задержалось из-за вспышки COVID-19 в стране. Тем не менее аналитики ожидают, что он увеличит ставки вдвое до конца года.

Повышение процентных ставок в крупных странах с развитой экономикой можно будет ожидать лишь в начале следующего года. Но поток приобретения активов замедляется. Резервный банк Австралии начал сокращать ежемесячные закупки активов после своего заседания 7 сентября, и вскоре Банк Англии достигнет своей цели по покупке облигаций в 1,2 триллиона долларов.

Некоторые экономисты ожидали, что Европейский центральный банк объявит о сокращении выкупа облигаций по его схеме экстренной покупки активов. Хотя центральные банки стран часто настаивают на том, что медленные темпы покупки активов не означают усиление политики, рынки уже повышают доходность облигаций.

Ранее в этом году экономический подъем выглядел мощным. Но опасения относительно замедления экономики растут, когда распространяется штамм Дельта. Юго-Восточная Азия пережила тяжелое лето, и бездействие заводов там прервало поток материалов в другие страны, подавляя активность в более широком масштабе. Экономика Америки тоже выглядит нестабильной, учитывая новую волну COVID-19. Прогнозы роста ВВП в третьем квартале изменились.

Если повезет и распространение штамма Delta не слишком повлияет на глобальную экономику, поворот к усилению экономической политики приведет к легкому снижению инфляции и продолжению восстановления производства. Альтернативой является то, что мировая экономика будет одновременно бороться с вариантом Дельта и ослаблением стимулов, резюмирует издание.

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Это было лето неприятных сюрпризов для мировой экономики. Америка, Европа и Китай восстанавливаются медленнее, чем надеялись инвесторы. Потребительские цены растут, особенно в Америке. Даже в зоне евро, которая привыкла сдерживать инфляцию, цены в августе были на 3% выше, чем годом ранее. Экономику дестабилизирует дефицит рабочей силы и быстрая смена карантинных мер. Причиной этого стало распространение варианта Дельта. Сейчас меняется то, как пандемия влияет на экономику.