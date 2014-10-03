В Болгарии взорвался завод по производству боеприпасов, никто из сотрудников не выжил

В болгарском поселке Горни Ло на заводе по изготовлению взрывчатых веществ в ночь на пятницу, 3 октября, прозвучало несколько мощных взрывов.

В момент трагедии на заводе производились работы по обезвреживанию греческих мин. Власти официально сообщают о 15 погибших сотрудниках завода, поскольку никаких признаков жизни на месте взрыва обнаружить не удалось.

При этом сотрудник болгарского Министерства внутренних дел Светлозар Лазаров, рассказал, что завод в буквальном смысле сгорел. Не осталось ни одного здания. Полиция перекрыла место происшествия и использует все необходимое оборудование для поиска живых.

В настоящее время нашли только одно животное, – пояснил он.

По словам представителя полиции еще три работника завода получили ранения. Они в момент взрыва находились возле ворот завода. Все они отправлены в ближайшую больницу. Как рассказала одна из них, они возвращались домой с работы и были уже на выходе, проходили проверку и стояли вне здания завода. Затем прогремел взрыв, я упала и больше ничего не помню, – пояснила пострадавшая.

Напомним, это уже не первое происшествие на заводе, в 2007 и 2010 годах здесь в результате взрывов погибли шесть человек.

По материалам: ura-inform.com