В Благовещенске начал работу форум электронной коммерции (фото)

В Благовещенске, в областной филармонии, 20 октября торжественно открылся Аmur E-commerce Forum, главной темой которого стала электронная коммерция. Участие в мероприятии приняли около 300 человек – представители малого и среднего бизнеса Амурской области и КНР, эксперты, руководители органов исполнительной власти, институтов развития бизнеса, представители крупнейших российских и зарубежных компаний, специализирующихся на онлайн-торговле.

Гостей и участников форума поприветствовал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

«Сегодня в Приамурье, как и в других дальневосточных регионах, происходят глобальные изменения в социальной сфере, экономике, и главная задача для всех нас – повысить качество жизни людей. Большую роль в этом процессе играет наличие хорошей, развитой системы информационных технологий. Электронная коммерция – часть этой системы, и важно, что она дает серьезные возможности к движению малого и среднего бизнеса в интернет. Подчеркну, для Амурской области, которая граничит с Китаем, это особенно актуально. Сейчас самое время, когда нужно заходить на этот рынок и осваивать его», – цитирует Александра Козлова пресс-служба министерства экономического развития Амурской области.

Организаторы мероприятия – правительство Амурской области, муниципальный Центр международного сотрудничества, администрация Благовещенска, региональный экспортный центр, Центр поддержки предпринимательства.

Деловая программа форума включает несколько пленарных сессий, где обсудят основные направления интернет-торговли, возможности главных мировых электронных площадок, основные инструменты работы в онлайн пространстве, актуальное состояние электронной коммерции в Китае.

«Мы надеемся, что китайские и российские предприниматели, молодые инвесторы смогут пользоваться международными платформами для дальнейшего установления связей и сотрудничества в этой сфере. Наши регионы сейчас успешно развиваются, и я уверен, благодаря внедрению новых инструментов, таких как электронная торговля, мы будем быстрее двигаться к решению поставленных перед нами задач», – обратился к участникам форума мэр города Хэйхэ Ма Ли.

По словам организаторов, главная цель мероприятия – обучить потенциальных и действующих предпринимателей продажам и продвижению малого бизнеса в интернете. Спикеры форума поделятся своим опытом, расскажут, как развить бизнес в сфере электронной коммерции, как увеличить продажи, как осуществлять логистику, а также – как представить свой товар и услуги на китайских и других иностранных площадках.

«Прошлый форум был посвящен инвестициям. Тогда у нас приехало порядка 100 руководителей компаний из Китая, около 10 инвесторов из Вьетнама, 30 бизнес-проектов были презентованы амурскими предпринимателями. Сегодня мы посвящаем форум интернет-коммерции – теме интересной, новой для кого-то, но очень бурно развивающей во всем мире. Наша миссия – максимально доступно раскрыть те стратегии, методики, кейсы, которые помогли бы предпринимателям научиться продвигать свой товар, используя онлайн-площадки, используя опыт спикеров, которые к нам приехали», – рассказал заместитель руководителя оргкомитета Amur E-commerce Forum Максим Ноженкин.

Также он отметил, что форум даст импульс не только опытным предпринимателям, но и людям, которые только планируют открыть свой бизнес. В программе форума запланирован круглый стол, на котором бизнесмены смогут задать вопросы профессионалам и получить информацию о методах онлайн-продвижения, различных инструментах электронной коммерции, найти деловых партнеров.

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