В Бишкеке стартовала конференция по развитию электронного бизнеса и коммерции

01.11.2018

В Бишкеке сегодня, 1 ноября, началась двухдневная конференция «Содействие экономическому прогрессу путем развития электронного бизнеса и электронной коммерции», организованная Министерством экономики Кыргызстана и офисом ОБСЕ в Бишкеке.

В ходе мероприятия будут даны ответы на такие вопросы как – что такое электронный бизнес и электронная коммерция, какие меры необходим принимать для их развития и каков потенциал развития такого вида деловых отношений в центральной Азии.

В мероприятии примут участие представители стран Центральной Азии, занимающиеся вопросами электронного бизнеса, в том числе представители частного сектора, IT компаний и финансовых бизнес-институтов.

Собравшиеся обсудят накопившиеся проблемы, а также преимущества и потенциал цифровизации рынков центральной Азии.

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