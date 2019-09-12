В Бишкеке пройдет крупнейший ИТ-форум «КИТ-2019»

Cанариптуу мЕн – Санариптуу Кыргызстан.

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11 сентября 2019 года, г. Бишкек. Общественный фонд «Гражданская инициатива интернет-политики» совместно с Государственным комитетом информационных технологий и связи (ГКИТиС) 24 сентября 2019 года на базе КТУ «Манас» проведет VII Кыргызстанский форум информационных технологий «КИТ-2019». «КИТ-2019» в этом году будет проходить во исполнении Концепции цифровой трансформации страны «Санарип Кыргызстан 2019-2023 гг».

КИТ-форум – крупнейшее мероприятие в ИКТ-сфере Кыргызстана. На КИТ-2019 ожидается свыше 2 000 участников, а также 10 иностранных спикеров из России, Казахстана, Украины, Финляндии и США. «Кит-2019» — это около 10 секций по разным направлениям ИТ, это дискуссии, мастер-классы, круглые столы по темам кибербезопасноть и защита персональных данных; открытые данные и цифровые госуслуги; цифровой маркетинг; цифровые платформы ЕЭК; электронная коммерция; game development; it-образование, фискализация налоговых процедур и выставка стартапов. Мероприятие пройдет в Кыргызско-турецком университете «Манас».

Ключевой инициативой «КИТ-2019» обозначена пилотная инициатива Концепции цифровой трансформации «Санарип Кыргызстан 2019-2023 гг.» — «Государство как платформа». Цифровое решение позволяет проще, удобнее, оперативнее и доступнее получать широкий спектр государственных и частных услуг на базе цифровой платформы.

«Данный форум отличается от предыдущих тем, что мы проводим его в Год цифровизации, и этим лейтмотивом пронизана вся программа мероприятия, — отметила Татту Мамбеталиева, директор ОФ ГИИП. –В этом году мы наметили важность подведения итогов достигнутого, определение дальнейших целей и возможных барьеров. А ключевым посылом для IT-cообщества в рамках нашего мероприятия мы хотим донести важность действовать и не ждать идеальных условий, не ждать, пока кто-то решит за нас, ведь цифровое сообщество Кыргызстана уже имеет определенное влияние, потенциал и силу для активных действий во благо процветания каждого из нас и общества в целом. Время объединяться и активно участвовать в развитии IT-отрасли как одной из передовых в Кыргызстане».

На мероприятии также ожидается вручение пяти IT-премий, креативная развлекательная программа, мастер-классы по защите от DOS-атак, тестовая презентация новых игр и многое другое.

«Государственный комитет информационных технологий и связи, а также проект ГКИТиС Digital CASA – КР активно поддержали такое знаковое IT-событие, как КИТ-2019, так как мероприятие проходит под эгидой Концепции цифровой трансформации «Санарип Кыргызстан», нацелено на активное вовлечение IT-сообщества страны в цифровую трансформацию и преобразования для устойчивого развития Кыргызстана в глобальную цифровую эпоху, — отмечает заместитель председателя ГКИТиС Максат Джылышбаев. – На мероприятии ГКИТиС планирует поделиться с участниками информацией о пилотной инициативе цифровой концепции «Государство как платформа». Это виртуальное пространство для получения и оплаты широкого спектра услуг (государственных и частных) посредством взаимодействия граждан, государства и бизнеса в одной точке с помощью цифровых технологий. Это новый уровень удобства и комфорта для граждан при пользовании различными услугами. «Государство как платформа» — совместная инициатива Госкомсвязи и бизнес-сектора».

«Кыргызстанский IT-форум является одним из важных событий для обзора последних достижений в сфере IT как в Кыргызстане, так и по всему миру, — комментирует Алтынбек Исмаилов, директор Парка высоких технологий. — В Форуме-2019 примут участие резиденты ПВТ, которые поделятся своим опытом развития ИТ-компаний на глобальных рынках. Уверен, что КИТ-2019 станет плодотворной площадкой для развития наших технологических стартапов и начинающих IT-специалистов».

Организаторы форума «КИТ-2019» — общественный фонд «Гражданская инициатива интернет-политики», Государственный комитет информационных технологий и связи (ГКИТиС), Министерство образования и Парк высоких технологий. Генеральные партнеры форума — проект ГКИТиС «Digital CASA-Кыргызская Республика» и КТУ «Манас». Генеральные спонсоры – мобильный оператор О!, «Лаборатория Касперского», медиапартнеры – Lalafo, Kaktus.media, Namba.kg. Партнеры форума – КАРПОУ, IT-Academy, Mad Devs, Grimwood, I DO MARKETING, Школа данных, Ассоциация электронной коммерции, Ассоциация операторов связи.

Напомним, КИТ-форум является крупнейшим мероприятием в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в Кыргызстане, проводимым каждые два года. За все время проведения КИТ-форум зарекомендовал себя одной из ключевых площадок, собирающей до 2 000 участников: экспертов, специалистов ИКТ-среды и цифровой экономики, представителей компаний разработчиков ИТ-решений и поставщиков ИКТ-услуг, предоставляя возможности обмена опытом и налаживания партнерских отношений в различных секторах.

Подробная информация на сайте форума — http://kit2019.gipi.kg.





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