В Белоруссии народ совершает экономическое самоубийство

Известный экономист — про экономическую ситуацию в Белоруссии, проблемы с водой в Крыму и пользу от Навального

М. Делягин:

— Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. Но у нас сегодня будет вопрос не экономический. Потому что то, что мы видим сейчас в Белоруссии, это экономическое самоубийство, которое совершает целый народ. До этого мы видели такие экономические самоубийства на Украине, в других местах. Да, конечно, это государственный переворот, он неудачный, он захлебнулся, но значительная часть людей выходит совершенно искренне. И мы можем утешать себя, что это номинанты на премию Дарвина, и даже безусловные победители Дарвина за 2020 год, за самое нелепое и безумное самоубийство. Но многие люди искренне хотят покончить с собой, покончить со своей страной, веря в либеральные обманки, в либеральные конфетки.

Когда мы сами были такими, только это было 30 лет назад. Мы были советскими людьми, мы верили, нас никто никогда не обманывал, и мы никогда никого не обманывали. И мы не могли себе вообразить, что нас кто-то может обмануть. За эти 30 лет мы привыкли видеть вокруг мошенников, тем более что и новое государство им помогает, их поддерживает де-факто. Для белорусов это вещь абсолютно непонятная и невозможная.

Я всегда смотрю, с чего формально началось. Формально началось с выборов, в которые значительная часть людей не поверила. Даже если не брать либеральных упырей, которые уже 30 лет умываются кровью народов и вдохновляются, не могут остановиться, но при этом многие люди реагируют на процесс выборов. И мы видим, что и в нашей стране люди очень болезненно воспринимают ситуацию, когда выборы производят впечатление неправильных и незаконных.

И у меня в связи с этим вопрос. Считаете ли вы, что трехдневное голосование, которое у нас введено, гарантирует фальсификацию выборов?

Ну а теперь к новостям России. В Симферополе с сегодняшнего дня введен режим ограничения водопотребления в связи с кризисом водосистемы. На протяжении 6 лет я говорил о необходимости (раз уж Российская Федерация отказалась от идеи воссоединения со значимой частью Украины, а ограничилась Крымом) прокладки в Крым водопровода и энергомоста. Когда украинские одичалые нацисты стали взрывать линии электропередач, энергомост все-таки проложили в ударные сроки, хотя и с большим опозданием. Водопровод так и не проложили, несмотря на перекрытие канала, который идет с территории Украины, несмотря на то, что произошло заболачивание прилегающих к Крыму регионов Украины. Тем не менее, водопровод так и не проложили. Более того, у нас возникла отдельная специализация в государстве чиновников и пропагандистов, которые рассказывают о принципиальной невозможности прокладки водопровода в Крым. Когда им показываешь пальцем на устье реки Кубань, они начинают рассказывать что-то о том, что это устье находится очень далеко.

Я просто напоминаю, что совсем недавно Турция проложила водопровод на Северный Кипр по дну Средиземного моря. На бОльших глубинах, на большее расстояние, с бОльшими проблемами с водоснабжением. Она проложили водопровод так, что и на Южный Кипр воды хватает. А у нас за эти 6 лет на качественно меньшее расстояние, просто по дну Керченского пролива и немного в прилегающих регионах… Да, придется ставить насосные станции, ничего страшного. Результатом этого последовательного игнорирования государством своих прямых служебных обязанностей является то, что сейчас нам сообщили, что в Симферополе с этой недели введен режим ограниченного водопотребления в связи с кризисом водосистемы. Я еще от себя добавлю, что происходит засоление многих земель. Потому что когда воды не хватает, то соль поднимается наверх, и погибают земли, пригодные для земледелия.

С сегодняшнего дня должно быть остановлено горячее водоснабжение по всему городу. Со следующего понедельника, 31 августа, накануне 1 сентября, Дня знаний, планируется прекратить подачу воды в Симферополе в ночное время. При этом совершенно неясно, как быть с больницами, как быть с родильными домами. Я не уверен, что все они оборудованы резервными цистернами. С 7 сентября воду начнут давать по часам. Власти Симферополя рассчитывают, что после 7 сентября удастся давать воду по 4 часа в день, но не исключено, что придется это делать и по 2 часа в день.

Стоит напомнить, что 10 августа стало известно о торжественном завершении постройки трубопровода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами для переброски пресной воды в крымскую столицу. Этот трубопровод был построен силами военных в ударные сроки после обращения Сергея Аксенова к Сергею Шойгу. Лично руководитель Крыма обратился лично к министру обороны, потому что обращаться в правительство Российской Федерации, судя по всему, невозможно. У меня вообще ощущение, что либеральные правительства РФ, сменяя друг друга, похоже, просто мстят крымчанам за их патриотизм, за то, что они предпочли Россию. И российские чиновники, у которых до сих пор, наверное, замки на Западе, поместья и т.д., а если их и нет, то просто у них ценности все в Европе, на Западе, против России. Они просто тупо мстят крымчанам, которые сделали выбор в пользу России. У меня такое ощущение.

Но мы видим, что это ощущение реализуется. Потому что водопровод проложили, а отключение воды через 2 недели после торжественного рапорта о его реализации осуществляется. И что с этим делать, я не знаю, но я боюсь, что не только проблемы Белоруссии, Киева и постсоветского пространства в Москве, а проблемы Крыма тоже не в трубе между Тайганским и Симферопольским водохранилища, а тоже в Москве. И оздоровлять тоже нужно кого-то в Москве, причем, боюсь, не на личном уровне, а на уровне структур.

Еще одно замечательное сообщение. Несколько поселков на окраине города, являющегося столице субъекта Российской Федерации, до сих пор вынуждены жить без водопровода и ждать как праздника приезда цистерн с водой. Однако отвечающая за этот праздник коммунальная организация умудрилась его испортить, добившись тарификации своих услуг. Как сообщили в городской администрации, с сегодняшнего дня жители окраины столицы российского региона смогут получать воду только по талонам. При этом за один кубометр придется заплатить 353 рубля. Талоны для соответствующих поселков будут выдаваться в единственном офисе в городе. То есть никто не будет объезжать жителей со словами: извините, дорогие, вот вам талончики. Нет, всех жителей обязывают ехать в город с окраины, причем ездить постоянно, потому что явно талоны на год вперед никто выдавать не будет.

Ответственность за учет талонов возложат на водителей цистерн (как я понимаю, это будет дикое поле для злоупотреблений), которые будут выдавать не более 20 литров воды за один талон. То есть, возможно, одному 20 литров на талон, а другому будут выдавать 10 литров воды на 1 талон, потому что есть такие правила.

А теперь у меня вопрос. Как вы думаете, а какой это регион? У нас в России много засушливых регионов, много регионов, в которых проблемы с водой (и это не только Крым). Как вы думаете, в каком городе на окраине столицы российского региона возникают такие безобразия, более того, происходит ужесточение и вводится карточная система?

Давайте примем звонок.

Сергей из Новосибирска:

— У меня такое мнение, что при такой власти никаких честных выборов не будет. И вопрос по Навальному. Михаил Геннадьевич, президент Франции, Ангела Меркель, президент Финляндии, наш президент решали судьбу одного простого человека. Объясните мне, простому человеку, кто он такой есть, почему задействованы такие большие силы в его судьбе?

М. Делягин:

— Свечку не держал, но судя по тому, что это единственный случай в истории, когда человеку отменили, причем в авральном, спешном порядке, приговор о лишении свободы, для того чтобы он принял участие в выборах мэра Москвы (причем приговор был в другом субъекте РФ), я думаю, что он является крайне полезным человеком для российских спецслужб. По крайней мере, для каких-то российских силовых структур. Потому что у нас больше никто не может осуществлять подобного рода фантастические действия.

С другой стороны, если посмотреть, какой интерес существует к нему на Западе… Ведь к нему полетел военный самолет Германии. Его везли на самолете Люфтваффе из Омска. И его везли на военном транспорте от аэропорта, это была спецоперация. Учитывая нынешний уровень суверенитета Германии, он как минимум крайне полезный человек для американских спецслужб. То есть он, на мой взгляд, является совместным предприятием российских и американских соответствующих силовых структур (это моя гипотеза), который выполняет какие-то важные, полезные дела для тех и для других. Для меня он не является нормальным человеком, просто потому, что он бросил под ОМОН школьников, он это спровоцировал. И он очень характерно, с большим презрением и полным равнодушием относится к людям, которые в него поверили. Поэтому я к нему ни малейшего уважения не питаю, для меня это просто один из многих провокаторов. Хотя и крайне эффективный, успешный, и его деятельность по эффективности достойна того, чтобы быть включена в учебники, вместе с Гапоном, Азефом и прочими.

Примем еще звонок.

Александр, г. Миасс:

— Сколько у нас остается бюллетеней после выборов президента?

М. Делягин:

— Вы заходите на сайт Центризбиркома и смотрите, там все это описано. Бюллетень – документ строгой отчетности.

Александр:

— Больше, чем в Белоруссии, где они сразу же уничтожались?

М. Делягин:

— Знаете, сам по себе факт уничтожения очень странен и действительно вызывает большие подозрения. Потому что у нас так уничтожались документы в 93-м году, когда голосовали за ельцинскую Конституцию, которая сейчас действует с некоторыми поправками. А так они не уничтожаются, они хранятся, всегда можно пересчитать. И мне очень странна позиция российских политологов, которые рассказывают о нарушениях, приводят конкретные цифры. Но, простите, откуда вы можете знать конкретные показатели, когда вы же говорите, что бюллетени уничтожены?

Александр:

— Еще вопрос. Путин же наверняка знал, что выборы в Белоруссии фальсифицированы.

М. Делягин:

— А почему вы думаете, что они фальсифицированы?

Александр:

— Потому что все было уничтожено моментально, все концы в воду, как говорится.

М. Делягин:

— Во-первых, я обращаю внимание, мы не знаем, что они были уничтожены моментально, потому что это опять разговоры. Во-вторых, у нас есть подозрения, что они были фальсифицированы, потому что мы имеем такой признак. У нас нет доказательств, что они были фальсифицированы. И если вы смотрите социологию, то возникает ощущение, что товарищ Лукашенко действительно сошел с ума. Потому что социология показывает его победу в первом туре, пусть, конечно, не с 80%.

Давайте еще звонок примем.

Роман Федорович из Сергиева Посада:

— Некоторые российские и белорусские либеральные психологи давно поставили диагноз Лукашенко, как они заявляют, — мозаичная психопатия и паранойя. Скажите как экономист, почему белорусский рубль в сравнении с российским рублем по стоимости равен доллару? Неужели Лукашенко умнее и хитрее Набиуллиной?

М. Делягин:

— Нет, белорусский рубль это примерно треть или четверть доллара. И сравнение валют ничего не означает. Потому что какой-нибудь кувейтский динар может стоить несколько долларов за один динар, но это не значит, что кувейтская экономика лучше американской. Но мы видим, что в Белоруссии нет безработицы, мы видим, что в Белоруссии очень надежная социально-экономическая система. В Белоруссии работает машиностроение и сельское хозяйство, которых при либеральной экономике там быть не должно в принципе. Мы видим в Белоруссии 9,3 млн. человек населения, притом, что при либеральной экономике там должна быть максимум половина от этого населения. Мы видим в Белоруссии приличный уровень науки, исключительно высокий уровень социального обеспечения. Если в Белоруссии кто-нибудь заикнется про оптимизацию медицины по российским меркам или про введение наших стандартов образования, он просто в тюрьму сядет, как я подозреваю. В Белоруссии крайне низка коррупция. В Белоруссии нет олигархов и т.д. В Белоруссии существует нормальное, эффективное, справедливое государство.

В Белоруссии существует цивилизация. Согласитесь, что для российского либерала (и не только для российского) сохранение любой цивилизации есть психиатрический диагноз. Как один из российских либералов в общении со мной требовал ввести в России карательную психиатрию в отношении людей, которые считают, что люди должны жить по-человечески. Либеральные психологи, либеральные психиатры, они прежде всего либералы, то есть люди, производящие впечатление в лучшем случае конченых лжецов. Так что диагноз Лукашенко… Да, Лукашенко 26 лет сохранял цивилизацию вопреки всему, и поэтому в глазах либералов он безусловный безумец. Понимаете, человек, который не хочет воровать, а хочет строить, для абсолютного большинства либералов по определению является сумасшедшим. Если вы посмотрите на наших либералов, то они воспринимают любое нормальное развитие как признак сумасшествия.

Позволю себе процитировать близко к тексту господина Мантурова, министра промышленности РФ, который объяснял, что Sukhoi Superjet, самолет, который утратил управляемость, когда в него попала молния (то есть машина, насколько можно судить, не доведенная до кондиции), лучше, чем самолет Ту-204, который сделан достаточно давно, и сделан почти идеально. Чем же он лучше? Оказывается, Россия может сама производить Ту-204, а Sukhoi Superjet мы не можем производить без помощи тех стран, которые развязали против нас экономическую войну на уничтожение. Вот это подход российских либералов, он фундаментален – что здесь не должно быть ничего.

И когда нам показывают, что с населением в половину Москвы и с емкостью рынка в четверть московского (а то и меньше) можно сохранять цивилизацию, это вызывает не только бешеную, лютую злобу, кровожадность и желание напиться крови белорусского народа. Это вызывает в первую очередь ощущение, что это сумасшедший человек. Он мог страну украсть, и сейчас может украсть страну, уехать на Лазурный берег или на Карибские острова и на украденные деньги прекрасно себя чувствовать, прекрасно жить, замечательно потреблять, окунув свою страну в ад. И вместо этого кто-то пытается что-то сохранять, удерживать какие-то балансы. Кто-то пытается сделать так, чтобы люди жили по-человечески. Кто-то при этом еще людям и не лжет. Потому что Лукашенко мог бы нарисовать образ будущего, не имеющий никакого отношения к реальности, и за счет этого еще лет 5 прожить, но он не хочет лгать белорусам. Человек, который не хочет лгать своему народу, насколько я могу судить, для либералов действительно сумасшедший. Человек, который не хочет грабить свой народ, для либералов сумасшедший. Поэтому диагноз вполне объясним.

На мой вопрос, какой регион живет без воды, не смог ответить никто. Это Архангельск. На окраине Архангельска несколько поселков вынуждены жить без водопровода. Более того, жители должны будут раз в месяц или раз в неделю ездить в Архангельск с окраины, чтобы получить в единственном месте талончики. Это поселки Черная Курья, Дорожников, Динамо, Юрос и кооператив «Лето». Они будут получать не более 20 литров за один талон.

Я очень хорошо относился к врио губернатора Архангельской области Цыбульскому. Он входит в группу коронавирусных назначенцев. Он поставил честную задачу – довести долю автодорог области в нормативном состоянии до 30 %. Он честно признал катастрофическое состояние дорог области. Да и много чего другого. Но эта новость чудовищная и ужасающая – вода по талонам. Эти люди скоро дышать нас заставят по талонам? Вот она – рыночная экономика. Когда вы не можете купить воду ни за какие деньги, потому что рыночную экономику осуществляют либералы. Им даже прибыль не нужна. У них другие ценности.

«В Крыму и при Советах вода была по расписанию». Два часа в день – не было такого. Это не было нормальностью.

«Лукашенко украл голоса!» Те, кто сейчас кричат это, многие из них злы на него не за это. Они не могут простить Лукашенко того, что, имея возможность, он не предпочел украсть страну. Хотя Лукашенко, конечно, перспектив не имеет после того, как он взял курс на Запад и отвернул в самый последний момент. А может, и не отвернул, откуда мы это знаем. И еще убежит на Запад. Лукашенко пошел дорогой даже не Януковича, а Каддафи. Боюсь, что закончит он как Каддафи.

Сергей из Ставрополя:

— Предлагаю на следующих выборах президента нарисовать 90% за Путина, чтобы перещеголять Батьку.

М. Делягин:

— Спасибо. Вопрос?

Сергей:

— По несуществующей оппозиции в Белоруссии. У нас Немцова убили. Никиты Исаева нет.

М. Делягин:

— Человек, который не понимает, что в Белоруссии есть оппозиция, который не видит по 70 тысяч человек на улице, по 200 тысяч, разные оценки, коллега, включите телевизор в конце концов.

Юрий:

— Я военнослужащий запаса. Периодически я проводил занятия с личным составом по общественно-государственной подготовке на тему «Угрозы военной безопасности России». Когда ведешь на карте слева направо по границам нашей великой страны, получается, что нам угрожают все. А союзников – раз, два, три. В числе них была Белоруссия. Не кажется ли вам, что сначала вышибли Украину, вытравили там все русское, ненависть поселили к России, сейчас то же самое происходит в Белоруссии. Здесь налицо явная отработка сценария по расчленению России и окружению ее враждебными государствами. И продвижение НАТО на восток.

М. Делягин:

— Безусловно, есть отработка определенного сценария. НАТО – это не только крупнейший террорист в истории человечества. Это военно-политическая организация. Она объективно ориентирована на экспансию, то есть на расширение. Как военно-политическая структура она ориентирована на экспансию военно-политическими методами. В этом ничего удивительного нет.

Что касается отсутствия у нас союзников, знаете, у предателей союзников не бывает. Со времен Горбачева, это более трети века, наше руководство занимается предательством всех своих союзников. Я напоминаю, что Польша была нашим союзником. Очень надежным союзником. Несмотря на все свои внутренние разброды и шатания, очень верным союзником. Восточная Германия была нашим союзником. Румыния была нашим союзником, хоть и не очень последовательным. Югославия, не входя в СЭВ и Варшавский Договор, была нашим союзником. Но когда государство, это моя гипотеза, занимается разграблением собственной территории, то тем более оно предает всех своих союзников. А дальше все уже от такого государства разбегаются как от чумы.

В чем трагедия Белоруссии сегодняшней? В том, что Белоруссия, как и все постсоветское пространство, как и все постсоциалистическое пространство, объективно может существовать, не развиваться, существовать нормально только при условии модернизации России. Потому что только модернизация России обеспечивает необходимую емкость рынков для того, чтобы в этих странах имело смысл что-то производить. По-другому они жить не могут. А если вместо модернизации идет грабеж и уничтожение страны, продолжается, как в ельцинские времена, у нас вымирание за первые пять месяцев этого года 220 тысяч – естественная убыль населения, будет больше. Это наглядный индикатор разграбления страны и принципиального отказа от развития. Нам управляют либералы, на фоне которых Гайдар выглядит вполне вменяемым человеком. В этих условиях отсутствие модернизации у нас обрекло Украину на фашизм.

Мы присоединились к ВТО в 2012 году. На абсолютно кабальных, колониальных условиях исключило возможность модернизации, если вы не захотите выйти из ВТО. Но для этого нужно изменение у нас политической ситуации. А Украина после этого прожила два года, у нее резко остановилось развитие экономики. Потому что не было возможности развивать экономику. Дальше они сломались. Это мог быть не фашизм, а что-то другое. Но российское государство не стало защищать свои интересы на Украине, не стало защищать братский украинский народ от фашизма. Предпочло отдать под фашистскую оккупацию.

То же самое сейчас происходит в Белоруссии. Лукашенко пошел путем белорусизации, по сути дела, путем Януковича в 2005 году, задолго до Януковича, на следующий год после первого украинского майдана. Другое дело, что белорусы – люди очень разумные. И Лукашенко сам человек очень разумный, аккуратный. Поэтому они украинским путем идут значительно медленнее. Но это тот же самый путь. И то, что Лукашенко разорвут на части все эти якобы гуманные люди, — мы видим один в один лозунги украинского майдана, стилистику украинского майдана, заявления украинского майдана. Мы видим молодых белорусов, которые зигуют на фоне старого белорусского флага. Мы видим пляски «кто не скачет, тот москаль». Все по одной методичке.

Потому что Россия не защищает свои интересы. А невозможно защищать свои интересы на территории другой страны, разрушая при этом собственную страну. Вот в чем наша фундаментальная проблема. Когда мы ее решим, у нас все будет относительно неплохо. И очень быстро мы восстановим ситуацию, правда, придется применять жесткие методы социальной инженерии и на Украине, и в Молдавии, и в Северном Казахстане, может быть, и во всем Казахстане, и в Белоруссии, если они сойдут с ума к тому времени. Но пока у Белоруссии нет перспектив. А Лукашенко не хочет врать своему народу. Для либералов это непонятно. А он просто честный человек. Производит такое впечатление.

0753 пишет: «У нас в Омске после Навального резко упала заболеваемость ковидом – в три раза. И составляет всего 55 человек на миллионник». Если Навальный так действует, то я думаю, когда он выздоровеет, его нужно как нечто чудотворное возить по всем регионам страны в порядке борьбы с пандемией. Я думаю, он согласится на это. Потому что дело доброе, полезное. Почему бы и нет. Оформить ему госзаказ какой-нибудь и возить его по всей стране, чтобы он снижал своим присутствием уровень коронавируса. Конструктивная идея, Минздраву стоит взять на заметку.

Подводим итоги голосования. Проголосовало более 300 человек. 82 % считают, что трехдневное голосование гарантирует фальсификацию выборов.

«АиФ» пишет о том, как наши одичалые относятся к науке и технологиям: «Почти столетний эксперимент академика Цицина о получению единственной в мире многолетней пшеницы закончился под косилкой структуры ДОМ.РФ. 18 августа в 10 утра в подмосковных Снегирях несколько гектаров практически созревшей пшеницы были уничтожены. Оценить потери в деньгах ученые не берутся.

Только в прошлом году ученые отдела удаленной гибридизации Главного Ботанического сада РАН получили авторское свидетельство на трититригию. Это де-факто новый вид злака, гибрид пшеницы и пырея. В отличие от обычной пшеницы, трититригия, во-первых, хорошо и стабильно растёт. А, во-вторых, меньше подвержена влиянию погоды. В наших условиях трититригия дает два урожая. Первый: зерно для выпечки хлеба и кондитерских изделий. Второй: зеленую массу на корм для животных. И так 5-10 лет подряд без дополнительного досева.

Во всем мире пока безуспешно пытаются создать такую же пшеницу! Это сэкономленные миллиарды долларов, которые каждый год тратятся на семена для нового урожая. А в России смогли и без всякого навороченного оборудования и сумасшедших грантов вывести такую пшеницу. Но пришла косилка конторы г-на Мутко и все измельчила в труху.

Самое страшное, что формально, юридически уничтожители новой технологии правы! В прошлом году, когда ученые получали патент на новый сорт пшеницы, решением правительственной комиссии землю в Снегирях у них, несмотря на протесты, отобрали и передали под элитную застройку. Но до уборки новой пшеницы оставалось буквально пару недель. Ученые думали, что рука ДОМ.РФ и господина Мутко на хлеб не поднимется. Наивные…

Прямо во время уничтожения почти столетнего труда ученых по одному из немногих направлений, где мы все еще являемся лидерами в мире, в хозяйстве работала некая комиссия, которая «ничего не заметила», как сказал один чиновник. Ученые надеются, что министр Валерий Фальков хотя бы постарается ограничить эту вакханалию смеси безумия, алчности, предательства и бог знает чего еще в отдельно взятых «домах» и головах.

Но у меня на это никакой надежды нету. Потому что товарищ Мутко более влиятельный, чем какой-то министр. Вот вам наглядная иллюстрация того, как ученые почти сто лет создавали пшеницу, которая способна давать два урожая в год. Вот оно – чудо, руку протяните. Не только не протягивают, но еще и целенаправленно уничтожают. А когда потом ученые, отчаявшись, убегут в Швейцарию или Францию, США или Китай, будут там реализовывать дело своей жизни, поднимется вой о недостатке патриотизма, о шпионаже, о действия против России. Правительственная комиссия уничтожила эти посевы. Какие вопросы?

5856 пишет: «Михаил ругает правительство, а президент говорит всегда, что правительство устраивает, пусть работает дальше. Михаил не ответит, я знаю». Я не отвечу, потому что я не знаю, какой вопрос вы задаете.

Михаил из Москвы:

— Я недоумеваю, почему у нас полно национальностей, нормально живут, а белорусы и украинцы не могут жить хорошо?

М. Делягин:

— Белорусы прекрасно жили до последнего времени. У них не было национального вопроса. Хотя у них свои мусульмане, поляков у них достаточно много, и народ с Кавказа к ним переехал в довольно больших количествах. У них не было этнической преступности. Потому что у них не было коррупции.

Пауза будет короткой. До следующего понедельника.





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