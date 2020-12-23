В Белгородской области введут налоговые льготы для сельского бизнеса

Льготный режим налогообложения должен помочь выстоять при уходе с ЕНВД системе облпотребсоюза, которая представлена разветвлённой сетью в 11 муниципалитетах области, том числе в сёлах и хуторах. В то же время в областном союзе потребительских сообществ говорят, что даже при ставке 1 % по УСН средний магазин в посёлке Уразово Валуйского округа будет платить 1,4 млн вместо 760 тыс. рублей налогов.

Предприниматели пока не понимают, как считать налоги только для сельских магазинов, если бизнес имеет точки и в посёлках, и в малых населённых пунктах. Александр Шабанов подчеркнул, что расчёты будут вестись через контрольно-кассовые аппараты в сельмагах – это позволит вычислить налогооблагаемую базу для каждого предприятия, которая попадает под льготную ставку.

В правительстве отмечают, что иначе власти могли бы столкнуться с массовым уходом от налогов, когда работающие в крупных населённых пунктах предприниматели специально открывали бы маленький магазин в селе, чтобы получить ставку 1 % и в льготном режиме оплачивать все полученные доходы, в том числе и в городах.

Депутат Михаил Несветайло предложил правительству подумать о льготных режимах и для другого бизнеса, в том числе туристическая отрасль и гостиницы, которые пострадали из‑за пандемии.

Бизнес-омбудсмен Белгородской области Владислав Епанчинцев также отметил, что льготный режим УСН надо распространить и на сельские аптеки.

«В похожей ситуации оказалось много отраслей. Но аптечная сеть, учитывая её важность, нуждается в помощи. У нас есть расчёты, где‑то налог после ухода с ЕНВД вырастет в 15–19 раз. Поэтому по‑хорошему и аптеки надо в этот закон добавить. Пока что у нас не хватило времени проработать вопрос, – отметил он. – Знаю, что есть мнение, что аптеки в золоте все… Но далеко не все. У них половина ассортимента жёстко зарегулирована законами, и наценка ограничена 10 %».

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