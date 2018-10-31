В Беларуси недооценивается важность отрасли грузовых авиаперевозок – Минтранс

Сегодня грузовые авиаперевозки – один из наиболее быстрых и перспективных способов транспортировки товаров. И для Беларуси очень важно эту сферу развивать. Такое мнение высказал директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Республики Беларусь Артём Сикорский, передаёт корреспондент портала Союзного государства.

– В настоящее время в стране недооценивается важность отрасли грузовых авиационных перевозок. И в ближайшее время нам необходима национальная политика в этих вопросах: введение госпрограмм для развития, которые бы включали вопросы транзита груза, создание зоны свободной торговли. Всё это привлечёт новые инвестиции в эту сферу, – заявил Артём Сикорский.

Особое внимание необходимо уделить и инфраструктуре аэропортов, поскольку она очень плотно связана с грузоперевозками. В качестве примера директор Департамента привёл транспортировку фармацевтической продукции.

– Мы наблюдаем, что в последнее время очень активно развивается рынок авиационных перевозок фармацевтической продукции. Он требует особых условий для перевозки этих специфических грузов. Меняются воздушные суда, приспосабливаясь к такой перевозке, и также меняется инфраструктура аэропортов. И если раньше мы больше внимания уделяли обслуживанию пассажиров, то сейчас понимаем, что для развития логистики необходимо развивать и инфраструктуру для грузовых авиационных перевозок, – сказал Артём Сикорский.

По мнению представителя Минтранса, основным фактором, способствующим развитию грузовых авиационных перевозок, является электронная коммерция «e-commerce». Доля электронной коммерции в международной торговле составляет 10%. И это очень хороший драйвер для развития грузоперевозок.

– Если мы говорим о том, что наша страна хочет входить в какой-то «топ» по уровню логистики, то необходимо внедрять современные технологии. Тот же электронный документооборот – это значительное конкурентное преимущество. Именно поэтому мы сейчас также уделяем внимание реализации электронной авиационной накладной, – заключил Артём Сикорский.

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