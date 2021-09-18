В Беларуси есть 10 тысяч мигрантов для «гибридной атаки» на Европу – премьер Польши

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Беларусь впустила из Ближнего Востока по меньшей мере 10 тысяч мигрантов для гибридной атаки на европейские страны.

Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Gazeta Prawna.

Он считает, что небольшие группы нелегалов, которые Беларусь направляла в Литву или Польшу, могут быть только началом.

«Согласно нашим данным, в Беларуси есть более 10 000, может, и более лиц, перемещенных с Ближнего Востока, в основном – из Ирака, а также из Сирии, чтобы проводить гибридную атаку», – заявил Моравецкий.

Известно, что именно из-за них Вильнюс и Варшава будут углублять сотрудничество на границе.

Премьер также подчеркнул важность борьбы с пропагандой белорусского режима, чтобы не допустить эффективность политики Лукашенко.

Напомним, режим Лукашенко спровоцировал миграционный кризис на границах Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей. Мигранты из Ирака, Сирии и ряда африканских стран массово прибывали в Беларусь, а пограничная служба этого государства доставляла их к границам ЕС.

Добавим, Польша предложила гуманитарную помощь мигрантам на границе с Беларусью. В частности, они готовы предоставить палатки, кровати, спальные мешки, одеяла, пижамы, постельные принадлежности и средства личной гигиены, а также при необходимости продукты питания и лекарства.

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