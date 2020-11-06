В Башкирии после призывов сепаратистов опять жгут поклонные кресты

В селе Узян Белорецкого района Башкирии в ночь с 4 на 5 ноября неизвестными был подожжен поклонный крест, установленный в 2016 году на месте разрушенного в 1934 году Троицкого храма. Акт вандализма совпал с очередным заявлением активистки башкирского национал-сепаратистского движения Рамили Саитовой, которая в День народного единства призвала сломать все поклонные кресты на Урале.

54-летняя уроженка Баймакского района, постоянно проживающая в Уфе, Саитова является товароведом по образованию, хотя везде заявляет, что она «юрист». Активной общественно-политической деятельностью Саитова начала заниматься с конца 2000-х годов. В сентябре 2014 года принимала участие в I съезде Ассоциации коренных народов России, прошедшем в в татарстанском Арске и собравшем 9 человек: Саитова представляла на нем башкир, другие участники этого мероприятия в дальнейшем были осуждены.



Рамиля Саитова. Иллюстрация: proufu.ru

Так, лидер Татарского патриотического фронта «Алтын Урда» Данис Сафаргали получил срок за умышленное причинение легкого вреда здоровью, хулиганство и нанесение побоев, а также возбуждение ненависти и вражды. Другой участник мероприятия, лидер Набережночелнинского отделения Татарского общественного центра (признан экстремистской организацией, деятельность в РФ запрещена. — прим. EADaily ) Рафис Кашапов был осужден за призывы к изменению территориальной целостности России, после выхода из колонии эмигрировал из России, в настоящее время живет в Лондоне, где возглавляет движение «Свободный Идель-Урал».

Саитова осталась на свободе. В 2019 году она попыталась выдвинуться в кандидаты на выборах главы Башкирии, а потом президента Татарстана, однако не была допущена до регистрации. Себя Саитова именует исполняющим обязанности председателя «правительства независимого Башкортостана» — виртуального объединения, существующего в воображении башкирских сепаратистов, именуемого также «Четвертой Башкирской республикой». Это напоминает т.н. «Милли назарат» — «национальное правительство в изгнании», созданное в 2008 году лидером «Милли меджлиса татарского народа», писательницей Фаузией Байрамовой, неоднократно судимой за экстремизм.

Саитова известна рядом радикальных высказываний: так, она делала заявления о «засилье армян» в Башкирии и призывала их покинуть регион до 31 декабря 2020 года, после чего привлекалась к административному аресту на 10 суток, требовала «вернуть башкирам» памятник исторической архитектуры «Караван-сарай» в Оренбурге, призывала в социальных сетях «обсудить жизнь и деятельность евреев в Башкортостане». За ней числятся порой откровенно эпатажные выходки: так, во время визита к ней домой сотрудников Следственного управления СК РФ по Башкортостану Саитова встречала их полностью голой, а на их просьбу одеться и скрыть наготу, называющая себя «правоверной мусульманкой» Саитова ответила отказом.

Ее сторонники объясняют эпатажность психологической травмой, которую она испытала после развода с мужем, дележа имущества и личным одиночеством. Однако трудности в личной жизни не могут служить индульгенцией от всех ее радикальных призывов, которые, как теперь понятно, нашли отклик в умах кого-то, кто поджог православный поклонный крест.

В настоящий момент по этому инциденту возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ («Вандализм»).

Следует напомнить, что поджоги и нападения на православные объекты — не редкость для Башкирии и соседнего Татарстана. Осенью 2013 года в Татарстане исламистами были подожжены семь православных церквей, была попытка сноса поклонного креста в селе Сухарево Нижнекамского района. В 2010 году тогдашний председатель ТОЦ Галишан Нуриахметов призывал снести храм-памятник Спаса Нерукотворного на реке Казанке. В декабре 2014 года стены храма были исписаны активистами движения «Правые татары». В мае 2014 года у деревни Лена в Куюргазинском районе Башкирии исламисты сломали поклонный крест и деревянную скульптуру «Труженица тыла».

Заявление Рамили Саитовой и поджог поклонного креста публично осудили председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев, Верховный муфтий России Талгат Таджутдин, епископ Бирский и Белорецкий Спиридон, главный раввин Башкирии Дан Кричевский, руководитель аппарата Общественной палаты РБ Шамиль Валеев. Впрочем, у Саитовой предсказуемо появились защитники, которые в соцсетях принялись оправдывать ее призывы под соусом необходимости «согласовывать установку поклонных крестов с мусульманами», хотя ни один из муфтиев никогда не выступал против этого: ни председатель ЦДУМ Талгат Таджутдин, ни председатель ДУМ РБ Айнур Биргалин.

Источник