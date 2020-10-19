В Башкирии озвучили целевой ориентир индекса промпроизводства :: Башкортостан :: РБК

Снижение показателя глава региона связал со сделкой ОПЕК +

Фото: РБК Уфа

К концу 2020 года в Башкирии планируется выйти на значение индекса промпроизводства в 100,1%. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил министр промышленности и энергетики Александр Шельдяев.

Такой целевой ориентир поставлен для отрасли в целом с учетом утвержденных прогнозов и будущих мероприятий. В качестве точек роста определены обрабатывающие производства, формирующие высокую добавленную стоимость и вносящие значительный вклад в развитие промышленности республики.

По информации министра, если по итогам 2019 года индекс демонстрировал рост и был равен 104,2%, превысив общероссийский показатель почти на 2%, то к сентябрю 2020 года он снизился до 96,5% к аналогичному значению прошлого года, наибольшее падение показала добыча сырой нефти и природного газа: с 99,9% до 76,6%. В докладе было отмечено отрицательное влияние сделки ОПЕК+.

«Мы ясно понимаем, что это уже не коронавирусная инфекция — это ОПЕК+. Снижение объемов нефтедобычи в республике сильно по нам ударило — и по показателю, и по доходам в бюджет», — прокомментировал ситуацию глава республики Радий Хабиров.

Он выразил надежду, что, несмотря на эту объективную причину, со временем мировая экономика выйдет на новый уровень, что простимулирует спрос на нефть в прежних объемах. В таком контексте глава подчеркнул важность диверсификации промышленности субъекта, которая позволит со временем «сойти с нефтяной иглы».

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