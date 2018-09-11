В банках Керчи взлетел курс доллара и евро (+фото)

В Керчи в понедельник, 10 сентября, резко вырос курс доллара и евро в обменных пунктах местных отделений банков.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, 10 сентября в отделении крымского «Генбанка» в Керчи покупка долларов осуществляется по 69,00 российских рублей (около 27,59 грн – КР), продажа – по 72,00 рублей (около 28,79 грн – КР). Покупка евро осуществляется по 80,00 российских рублей (около 31,99 грн – КР), продажа – по 83,00 рублей (около 33,19 грн – КР).

«Севастопольский морской банк» покупает доллары за 69,80 руб. (около 27,91 грн – КР), продает по 71,50 рублей (около 28,59 грн – КР). Покупка евро осуществляется за 80,50 руб. (около 32,19 грн – КР), продажа – за 82,00 рублей (около 32,79 грн – КР).

«Севастопольский морской банк», Керчь, 10 сентября 2018 года

При этом 23 августа «Генбанк» покупал доллары по 66,70 руб. (около 26,67 грн – КР), а продавал на 69,30 рублей (около 27,71 грн – КР). Покупка евро осуществлялась за 77,50 рублей (около 30,99 грн – КР), продажа – за 80,30 рублей (около 32,11 грн – КР).

Курс валют в Керчи, 23 августа 2018 года

«Севастопольский морской банк» в тот же день покупал доллар за 67,60 рублей (около 27,03 грн – КР), продавал за 69,00 руб. (около 27,59 грн – КР), покупка евро осуществлялась в этом банке в Керчи за 77,50 руб. (около 30,99 грн – КР),продажа – за 79,50 рублей (около 3!,79 грн – КР).

Курс валют в Керчи 23 августа 2018 года

Российский рубль в течение всего торгового дня 10 сентября продолжал слабеть относительно доллара США. Сразу после открытия торгов валюта России достигла уровня более 70 рублей за доллар, а к концу сессии приблизилась к показателю 70 с половиной рублей. Это произошло впервые с марта 2016 года, в течение 2018 рубль потерял около 19%.

По состоянию на 20:32 по Крыму потери рубля составляют более 57 копеек, свидетельствуют данные profinance.ru.

Причиной обесценивания российской валюты специалисты называют действующие и потенциальные санкции США, общую обеспокоенность состоянием российской экономики, а также бегство капиталов с развивающихся рынков – на фоне роста привлекательности американских активов.

Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции против России, начиная с 2014 года. Это было ответом на аннексию украинского Крыма и поддержку Москвой вооруженных сепаратистов на востоке Украины.

8 августа Госдепартамент США объявил о новых санкциях, направленных на наказание Москвы за отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте с применением химического оружия. Первый этап этих санкций вступил в силу в конце августа. Второй будет введен в конце ноября, если Россия не предоставит «надежных гарантий», что она больше не будет применять химическое оружие.

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