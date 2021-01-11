В Bank of America назвали биткоин «худшим из всех пузырей» :: РБК.Крипто

Главный инвестстратег банка Майкл Хартнетт предположил, что рост стоимости BTC — следствие спекулятивной мании, и напомнил, что рост цен на сотни процентов предшествовал многим кризисам последних десятилетий

Биткоин — «худший из всех пузырей», заявил главный инвестиционный стратег Bank of America Майкл Хартнетт. С начала осени курс криптовалюты поднялся на 250%, до текущих $35,4 тыс., в моменте достигая $42 тыс. Эксперт предупредил, что такой рост может быть следствием спекулятивной мании, передает Bitcoin.com.

Хартнетт сравнил динамику цены биткоина с прошлыми рыночными пузырями. Например, с событиями на рынке золота в конце 1970-х, когда драгметалл подорожал на 400%. Хартнетт также напомнил про пузырь на японском фондовом рынке в конце 1980-х и на рынке доткомов в конце 1990-х, а также про рост цен на ипотечном рынке США, спровоцировавший финансовый кризис 2008 года. Эксперт подчеркнул, что во всех случаях обвалу предшествовал рост на сотни процентов.

В начале января Дэвид Розенберг, президент Rosenberg Research и бывший ведущий экономист инвестиционного банка Merrill Lynch, предупредил, что на рынке биткоина сформировался «самый большой пузырь». Он уверен, что стремительный рост, который показывает BTC в последние месяцы, «ненормален». Но обвала не произойдет, пока цену криптовалюты поддерживают низкие процентные ставки, предположил эксперт.

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