В Баку пройдет международный форум по электронной коммерции

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ 24-25 сентября 2018 года в Баку пройдет Бакинский форум по электронной коммерции.

Как сообщает Report, инициатором мероприятия является министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Форум будет проводиться при поддержке Европейского союза и Конференции ООН по торговле и развитию.

Форум, который впервые будет организован в Азербайджане, будет проводиться с целью оказания содействия развитию электронной торговли в стране. В мероприятии примут участие малые и средние предприниматели, стартапы, предоставляющие услуги в сферах электронной торговли, электронных платежей и логистики, а также представители государственных органов и международных агентств, занимающихся развитием различных аспектов электронной торговли.

Ожидается, что в Бакинском форуме по электронной коммерции примут участие более 300 местных и иностранных представителей.

Форум будет выступать в качестве международной платформы для повторного рассмотрения соответствующих рекомендаций по развитию электронной коммерции в регионе и выявления возможностей практического применения.

В рамках форума будут организованы различные сессии по 7 основным направлениям развития электронной коммерции, определёнными Конференцией ООН по торговле и развитию.

На сессиях выступят с докладами представители Европейского союза, Всемирного банка, Всемирной торговой организации, Европейского банка реконструкции и развития, Международного торгового центра, Международного союза электросвязи, Всемирного почтового союза и других международных организаций, а также известные международные эксперты в сфере развития электронной коммерции.

В рамках форума также будет организована выставка местных стартапов, занимающихся электронной коммерцией.

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию на официальном сайте форума по адресу: www.bef2018.az.





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