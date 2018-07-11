В Азербайджане будет подготовлена стратегия по развитию электронной коммерции

Национальная стратегия по развитию электронной коммерции в Азербайджане будет подготовлена Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана (МТСВТ) при содействии экспертов Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), пресс-релиз МТСВТ цитирует главу ведомства Рамина Гулузаде, выступившего на конференции «Электронная торговля в Азербайджане: текущее положение и перспективы развития».

Министр считает, что электронная торговля в Азербайджане динамично развивается, и только за последние два года ее объем удвоился.

Согласно индексу e-торговли UNCTAD, Азербайджан находится на 68-м месте среди 144 стран мира.

«В сентябре 2018 года в Баку при участии делегаций Евросюза, ООН и других международных организаций планируется провести международный форум по электронной коммерции. С 2017 года эксперты ЕС консультируют нас по вопросу приведения системы электронной идентификации в соответствие со стандартами ЕС», — сообщил глава МТСВТ.

В декабре 2016 года в Азербайджане был создан портал электронной коммерции — Azexport.az, а для укрепления позиции Азербайджана в качестве цифрового торгового узла и расширения международных торговых связей — Торговый цифровой узел.

Также реализуется глобальный проект, который позволяет почтовому оператору Азербайджана — Azerpoct — выступить в роли регионального почтового центра и осуществлять доставку товаров посредством е-коммерции.

«Сегодня заказанные на электронных торговых площадках Китая товары доставляются в страну и перерабатываются со стороны Azerpoct, после чего доставляются более чем в 20 стран самолетами AZAL и SilkWay», — сообщил Р.Гулузаде.

Принявший участие в форуме глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас отметил, что Евросоюз видит огромный потенциал развития партнерских отношений с Азербайджаном в реализации проекта по e-торговле.

Азербайджан является важным транспортным хабом между Европой и Центральной Азией, и поэтому требуется создание надежных схем перевозок и торговли.

Лада Евграшина, Г.Р.

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