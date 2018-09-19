В автономной системе Renault EZ-PRO нашлось место человеку

Константин Болотов,

2 часа назад. Фото: Renault

Реношники говорят, что уже почти 120 лет занимаются лёгкими коммерческими автомобилями (LCV), завоевав на этом поприще лидирующие позиции. «Основываясь на большом опыте в комтрансе, Renault ставит людей в центр своих решений», — подчеркнул шеф-дизайнер Лоренс ван ден Акер.

Представив в марте роботакси EZ-GO, французы пообещали серию беспилотных концептов. Сегодня на выставке коммерческого транспорта в Ганновере отпраздновал премьеру прототип EZ-PRO, предназначенный для доставки товаров «на последнюю милю». От других подобных систем (Mercedes-Benz Vision Urbanetic, Toyota e-Palette, Rinspeed Snap) разработка Renault отличается наличием человека в кабине, но не в качестве водителя. «Мы полагаем, что управление не будет автоматизировано полностью, так как в обозримом будущем люди останутся в центре транспортной деятельности», — поясняет компания. По её замыслу, в головной машине (autonomous leader pod) сидит «консьерж» с ноутбуком, он же оператор логистики, который «контролирует доставку товаров и свой флот».

По идее, роботы выезжают с базы как конвой под предводительством машины с оператором. По мере продвижения по маршруту капсулы отделяются от «взвода» и перемещаются независимо для выполнения своих задач. Затем они возвращаются в колонну.

Получатели смогут выбирать удобные время и место доставки. Либо «консьерж» передаст посылку из рук в руки, либо товар окажется в «камере хранения на колёсах». Во втором случае забрать вещи можно будет в любое время суток, открыв шкафчик через приложение на смартфоне.

Электронная коммерция продолжает набирать обороты, потребители хотят немедленной доставки, поэтому на курьерские службы приходится порядка 30% трафика в городах Европы. Автономная электрическая система EZ-PRO обещает сократить количество машин на дорогах в час пик, уменьшить пробки, вызванные плохим вождением или неправильной парковкой. Очевидно, серия EZ получила название от слова easy («легко», «просто»), которое содержится в слогане Easy Life. Третий концепт будет представлен второго октября в Париже: ошеломляющий гигант уже сфотографирован папарацци.

Можно ли считать концепцию доставки от Renault оптимальной?



1.Несомненно

2.Да, но с оговорками

3.Нет. Идеи других компаний лучше

Крупным планом

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