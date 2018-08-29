В Ассоциации городов Украины призвали к отмене розничного акциза

В качестве компенсатора для местных бюджетов долю налога на доходы физических лиц, которую планируют оставлять на местах, предлагают увеличить с60 до 70%

Политика децентрализации требует соответствующего усиления независимости местных бюджетов – об этом заявила эксперт Ассоциации городов Украины Дина Серебрянская на IV Налоговом форуме.

— В условиях непрогнозируемых изменений налогового законодательства, которые принимает Верховная Рада в конце бюджетного года, без создания надежных компенсаторов потерь доходов местные бюджеты ежегодно сталкиваются с недофинансированием – объясняет Дина Серебрянская.

В качестве примера эксперт привела ситуацию вокруг розничного акциза.

— Ежегодно меняются подходы к администрированию розничного акциза. В результате местные бюджеты теряют доходы по данному налогу. Так, доля розничного акциза в доходах местных бюджетов (без учета трансферов) в2016г. составляла 6,8%, в2017г. она уже снизилась до 5,9% — отмечает Дина Серебрянская.

Чтобы обеспечить стабильность доходов местных бюджетов эксперт предложила отменить розничный акциз на алкогольные и табачные изделия, но при этом больше оставлять доходов от налога на доходы физлиц на местах.

— Ассоциация городов Украины выходит с инициативой вместо уплаты розничного акцизного налога с алкогольных и табачных изделий, увеличить перечисление поступлений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты на 10 процентных пунктов – с60 до 70%. Это позволит сформировать стабильные прогнозируемые поступления для местных бюджетов – уверена эксперт Ассоциации городов Украины Дина Серебрянская.

О необходимости усовершенствования налоговой политики и усиления местных бюджетов заявил на Форуме и народный депутат, глава правления Института общественно-экономических исследований Леонид Козаченко.

Мы приближаемся к сложному периоду. В2019г. Украина уже будет вынуждена расчитываться с внешними долгами. Сложная ситуация вокруг военного конфликта. Сложный политический процесс накануне выборов. Все это актуализирует вопрос усовершенствования налоговой политики государства – заявил Леонид Козаченко.

Налоговый форум традиционно выступает площадкой для дискуссий между представителями органов государственной власти, инвесторов, парламентариев, общественных организаций. В этом году он проходил 28 августа в Одессе.





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