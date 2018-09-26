В Армении бьют тревогу: Пашинян губит экономику

В Армении растет число недовольных отсутствием четко продуманной «дорожной карты» у правительства Пашиняна в экономической сфере.

Периодически в СМИ появляются различные мнения по этому поводу. Дошло до того, что интеллигенция направляет в адрес новоявленного премьера письма, пытаясь подсказать ему, как управлять страной. Очередное такое письмо правительству направил доктор экономических наук, профессор Армен Чугурян. Это послание опубликовала на своих страницах газета «Аравот».

Письмо Пашиняну

Представляем вниманию некоторые выдержки из письма:

«Движущей силой бархатной революции стало восстановление социально-экономической справедливости. Люди вышли на улицу, надеясь увидеть повышение пенсий и зарплат, сокращение безработицы и продолжающейся эмиграции. Всего этого пока еще не происходит, позитивный импульс для активизации экономики пока еще не виден, и программных положений экономического роста в обозримом будущем тоже нет.

Налоговый террор, распространение атмосферы страха и бесконечная цепочка арестов, как следствие, приводят к бегству капитала из страны.

Достижение будущих экономических успехов необходимо начать изнутри, а не возлагать надежды на внешних инвесторов.

Пришло время для того, чтобы государство выпустило долгосрочные ценные бумаги и вложило свободные денежные средства в формирование крупномасштабных экономических активов, построило бы станции метро, электромобили, солнечные батареи, заводы для производства товаров сферы информационных технологий, которые несколько лет будут работать для внутреннего рынка и не будут иметь нынешних трудностей с экспортом.

В конце концов, мы не должны свои надежды полностью возлагать на иностранных инвесторов или наших соотечественников из диаспоры. Они еще подождут и начнут свой бизнес в Армении только в том случае, когда будут уверены, что мы своими же силами начали активный бизнес на родине. Значит, пришло время отказаться от революционных лозунгов об активизации экономики и перейти к конкретным действиям по активизации экономического потенциала. Медлить в этом деле недопустимо, поскольку революционная эйфория может быть растерзана большими и маленькими социально-экономическими провалами, и этим привести к разочарованию населения», — предупреждает автор.

«Гуру» для экономики Армении

Следует отметить, сегодня 80-90 процентов армянской экономики находится под монопольным контролем зарубежных стран. Последствия такой экономической политики очевидны.

Еще одной причиной экономической бедности страны является то, что Армения из-за необоснованных территориальных претензий к соседним государствам — Азербайджану, Турции и Грузии, — а в основном из-за оккупации азербайджанских земель и продолжающей военной агрессии осталась в стороне от главных геополитических, геоэкономических, транспортных и логистических проектов, осуществляемых в регионе Южного Кавказа и связанных с газовыми и нефтяными ресурсами Каспийского моря, а также от проекта «Один пояс, один путь», берущего начало в Китае.

Армения, небольшая страна с трехмиллионным населением, все последние годы находится в положении геополитической изоляции. Страну от голода спасает богатая армянская диаспора (частные трансферы составляют около двух миллиардов долларов в год) и спонсорская помощь конгресса США. Но сегодня ей перестала помогать даже диаспора, которая после революции заняла позицию выжидания, так как пока не уверена в новых властях.

А тем временем из страны продолжается отток населения.

Причиной массового «чемоданного настроения», конечно же, является плачевное состояние экономики Армении. Население воспринимает реализуемую в стране экономическую политику негативно, видя выход только в том, чтобы покинуть страну. А уехавшая за рубеж молодежь, обосновавшись там и вкусив лучшей жизни и свободы, избежав участи быть убитым на оккупированной чужой земле – в Нагорном Карабахе, — не хочет возвращаться. А это удар по демографии Армении, как в количественном, так и в возрастном соотношении.

Согласно различным статистическим данным, более 50 тыс. граждан Армении ежегодно уезжают из страны безвозвратно. Для страны с 3-миллионным населением — это огромная цифра.

Отсутствие у правительства Пашиняна какой-либо программы по развитию экономики еще больше усугубляет ситуацию. Есть лишь некоторые привлекательные лозунги, призванные замаскировать истинные намерения бенефициаров «бархатной революции».

Сегодня армянское общество обоснованно и справедливо ожидает от Пашиняна реальной программы социально-экономического развития страны. Но что предлагают армянам новый премьер-министр и его правительство?

Вместо того чтобы подготовить четкую программу по спасению экономики страны и ее модернизации, правительство Пашиняна после прихода к власти представило парламенту рецепты «поднятия экономики», полученные от Запада, которые, по сути, первый шаг к уничтожению Армении как суверенного государства, так как подразумевают получение кредитов в крупных размерах от международных финансовых институтов. А это путь в глубокую долговую яму, откуда Армении никогда не выбраться, поскольку у нее отсутствуют какие бы то ни было ресурсы.

Чтобы как-то найти путь выхода из ситуации, Пашинян даже хотел обратиться к известным экономистам за помощью – намеривался пригласить известного турецко-американского экономиста Дарона Аджемоглу и сделать его своим советником. Но вряд ли армянской экономике помогут чудодейственные рецепты Аджемоглу, когда политическая и экономическая ситуация в стране далека от стабильной.

А инвесторам, прежде всего, нужны гарантии политической стабильности в стране.

«Для развития экономики любого государства необходимы определенные условиями, как географические, так и ресурсные. Армения – это государство, не имеющее выхода к океану. Таким государствам в первую очередь следует находить общий язык со своими соседями, посредством которых осуществляется выход к Мировому океану. И лишь затем возможны развитие и интеграция в мировую экономику», — сказал 1news.az руководитель Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджана Фархад Мамедов.

Он также отметил, что Армения также лишена и полезных ископаемых, есть только незначительные залежи меди, но и это не принесет стране дохода, потому что добыча и транспортировка при двух закрытых границах это дело проблематичное.

Как отметил глава Центра, есть всего лишь два государства, посредством которых осуществляется транспортировка грузов в Армению и из нее.

«Иранское направление в этом плане долгое время было бесперспективным, потому что страна находилась под санкциями. А с ноября США вновь возобновляют санкции в отношении Ирана, и неизвестно, как это повлияет на ирано-армянские отношения», — отметил он.

«Остается только Грузия, но и там нет железнодорожного пути, транспортировка осуществляется посредством автомобильных дорог. Основным товаром армянского экспорта является сельскохозяйственная продукция, а ее перевозка зависит от погодных условий на перевалах и загруженности контрольно-пропускных пунктов на грузино-российской границе. Наличие малейших проблем в этой сфере сильно бьет по экономике Армении», — сказал Мамедов.

Что касается инклюзивного развития Армении, о котором очень часто стали говорить в правительстве этой страны, делая упор на физические ресурсы и почему-то сравнивая Армению то с Японией, то с Сингапуром, то следует помнить, что эти государства имеют выход к Мировому океану, что сильно способствует их развитию, отметил глава ЦСИ.

По словам эксперта, инклюзивное развитие требует и наличия человеческих ресурсов. А все прекрасно понимают, что миграция из Армении – на достаточно высоком уровне. Ежегодно из страны уезжают порядка 50 тысяч человек. В силу этого инклюзивное развитие в Армении без человеческих ресурсов просто бесперспективно, добавил он.

«Армения может развиваться исключительно в условиях дружественных отношений. В нынешних реалиях все заявления и громкие лозунги о развитии Армении – популизм правительства Пашиняна и отсутствие практического видения того, что мы сегодня наблюдаем.

В стране ощущается нехватка профессиональных кадров в экономической сфере. Все руководящие должности в новом правительстве занимают одни дилетанты из команды Пашиняна, которые являются его соратниками по революции», — сказал эксперт.

По его словам, единственный спасательный круг для Армении — это помощь диаспоры и России.

«Россия уже вложила в Армению около 3 млрд долларов. Армянская диаспора в самые лучшие годы, в начале 2000-х, вкладывала в различные фонды Армении и в строительный и коммуникационный секторы. А что мы видим сегодня? Пашинян после прихода к власти под предлогом борьбы с коррупцией инициировал расследование многих инвестиционных проектах в Армении. Это вызвало недовольство у иностранных инвесторов, многие из которых свернули деятельность в стране, приостановили свою работу многие крупные предприятия, уволены сотни сотрудников. Очень много зарубежных инвесторов выказали свое недовольство на встречах с Пашиняном во время его визитов в Москву и Париж, потребовали гарантии», — сказал Ф.Мамедов.

«Для развития экономики в Армении нет основных элементов – устойчивой власти, институциональных гарантий для инвестиций. В краткосрочной, да и в долгосрочной, перспективе в Армении нет и не будет объективных предпосылок для развития экономики», — сказал глава ЦСИ.

«Армянская экономика в значительной степени зависит не от глобальных игроков или великих сил, у этой страны нет уникального ресурса, в котором нуждается мировая экономика. Экономику Армении можно рассматривать лишь в региональном аспекте. Если посмотреть, с кем соседствует эта страна, то можно увидеть Иран, который находится под санкциями, сам испытывает большие экономические сложности, Азербайджан и Турцию, с которыми отсутствуют отношения из-за армянской агрессии, оккупации азербайджанских территорий, Грузию, чья экономика не представляет собой большого интереса для развития», — сказал 1news.az президент Исследовательского фонда «UNEC», эксперт-экономист Фархад Амирбеков.

«Армения нуждается в технологиях, инвестициях, людях, которые умеют управлять страной. Решать такие комплексные задачи маленьким странам очень сложно. Поэтому неизбежно приходим к выводу, что перспектива дальнейшего развития экономики Армении зависит от двух ее соседей – Азербайджана и Турции», — подчеркнул эксперт.

Положительным моментом эксперт назвал то, что с приходом новой власти «карабахский клан» отодвинулся от управления Арменией, прошло 30 лет, и круг замкнулся для них.

Ф.Амирбеков отметил отсутствие у нового правительства ясных планов, конкретной экономической платформы. В этом случае убегать от решения экономических проблем будет невозможно.

«У Пашиняна и его соратников нет такого же «карт-бланша» от избирателей, как у предшественников, которые гордились «успехами» в нагорно-карабахском конфликте», — отметил эксперт.

«Как выйти из ситуации? Президент Азербайджана неоднократно указывал путь – освобождение оккупированных азербайджанских территорий, урегулирование конфликта, возвращение вынужденных переселенцев в свои дома. И тогда Азербайджан может открывать рынки, не только свои, выступать инвестором, и жизнь простых армян изменится к лучшему», — заключил экономист.

С. Агаева

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