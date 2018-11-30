В Аргентине пройдет саммит лидеров G20 — РИА Новости

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Лидеры 20 крупнейших экономик мира (стран G20) соберутся в пятницу и субботу в Буэнос-Айресе, это будет последнее в текущем году международное мероприятие столь высокого уровня.

«Большая двадцатка» (G20): состав, цели и хроника встреч

Заявленные председательствующей в группе Аргентиной темы саммита вполне традиционные — торговля, цифровая экономика, климатические изменения, устойчивое развитие, гендерное равенство. Но самое главное, как часто это бывает, остается за скобками: мир будет следить за тем, как США и Китай попытаются выйти из состояния торговой войны (и попытаются ли вообще), как в Буэнос-Айресе встретят наследного принца Саудовской Аравии впервые после убийства в саудовском консульстве в Стамбуле известного журналиста Джамаля Хашукджи и пожмут ли друг другу руки лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

Впервые интригой саммита G20 будет согласование текста итогового коммюнике: удастся ли 20 лидерам договориться о путях дальнейшего развития мира, или они «исполнят» аргентинское танго, предпочитая «танцевать» парами, без заключения многосторонних договоренностей.

Каждый сам за себя



СМИ: Меркель пропустит первый день G20 после инцидента с самолетомОбъединению столь концептуально непохожих друг на друга стран — от абсолютной монархии Саудовской Аравии до парламентской республики Германии — в этом году исполнилось десять лет: первый саммит группы «двадцати» состоялся в 2008 году в Вашингтоне. Тогда, в разгар мирового финансового кризиса, у лидеров не было другого выхода, кроме как совместными усилиями противостоять экономической катастрофе. Сегодня же мировые державы далеки от прежнего единства.

«Сейчас наблюдается обострение конкуренции за лидерство в системах интеграции, интеграционных группировок. Саммит G20 – один из немногих форматов, где формируются нормы и правила, касающиеся экономических взаимоотношений, этот саммит привлекает внимание как раз как одна из таких площадок для согласования позиций между противоборствующими сторонами», — сказал в беседе с РИА Новости эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Стрельцов.

Итоговое коммюнике снова не подпишут?

Трамп отменил встречу с Путиным на G20Еще месяц назад не было и повода сомневаться в согласовании итоговой декларации «большой двадцатки».

«До недавнего времени саммиты G20 заканчивались полным успехом при обсуждении общих экономических проблем. На всех предшествующих саммитах удавалось выработать общую позицию по курсам развития мировой экономики, по таким вопросам, как, например, борьба с офшорами, стабилизация мировых финансов и так далее. Но после провала последнего саммита АТЭС из-за торговых споров между США и Китаем уже видно, что разногласия были давно не только в политической сфере, но и в сфере экономики», — пояснил РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. На встрече стран АТЭС в Папуа-Новой Гвинее в середине ноября впервые не была согласована итоговая декларация.

Сторчак рассказал о подготовке итоговой декларации G20Так что, по словам эксперта, вероятность не прийти к консенсусу и на этот раз довольно велика. «Здесь у меня серьезные сомнения насчет того, удастся ли эти проблемы и противоречия преодолеть и выработать декларацию. Какой смысл принимать коммюнике, если там не будет общих проблем, которые волнуют и правящие круги, и народные массы? Так что итоговая декларация под угрозой», — добавил Батюк.

Даже если у лидеров получится прийти к согласию по итоговому документу саммита, то он, скорее всего, будет содержать лишь общие слова, полагает Стрельцов.

«G20 – это не тот формат, где могут быть достигнуты какие-то консенсусы по сложным проблемам, тем более, что сейчас и так много проблем в торговле. Мировая экономика страдает от протекционизма, разделения по региональным квартирам, отсутствия каких-то новых источников роста, стагнации. Сейчас все заинтересованы не в том, чтобы конфликт раздувать, а в том, чтобы найти какие-то общие знаменатели с целью подстегнуть экономическое развитие», — считает эксперт.

За какими встречами важно следить



Трамп и Си Цзиньпин на встрече на G20 вряд ли договорятся, считают экспертыПовод сомневаться в успехе аргентинского саммита возникает именно из-за торговых разногласий между США и Китаем, так что неудивительно, что к переговорам лидеров этих стран Дональда Трампа и Си Цзиньпина и будет приковано основное внимание.

Пока что заявления сторон оптимизма для тех, кому торговая война принесла лишь убытки, не вызывают. Американский президент ранее назвал «маловероятным», что он примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов с текущих 10% до 25%. Более того, он не исключил введения пошлин на продукцию на сумму 267 миллиардов долларов, даже на комплектующие для iPhone, если сделка с Китаем не будет заключена.

Эксперт Стрельцов прогнозирует, что стороны на саммите озвучат некоторые предложения по выходу из сложившейся конфликтной ситуации, однако «на данном этапе трудно ожидать каких-то прорывных решений». «Есть и позиция США, есть позиция Китая, в общем и в целом в мире наблюдается некая поляризация сил, также есть еще позиция Японии, европейских стран и стран АТР, которые заинтересованы в устранении протекционизма. Позиции будут озвучены, некий конфликтный потенциал получит свое выражение на этом саммите. Но будет сделано все, чтобы не дать этим конфликтам выплеснуться наружу», — отметил он.

В Аргентине проходят протесты против саммита G20, пишут СМИЭто не единственные значимые торговые переговоры, которые ожидаются в эти дни в Аргентине. Так, США, Канада и Мексика планируют подписать новое соглашение о свободной торговле взамен НАФТА. Теперь оно будет называться менее звучно — USMCA (T-MEC в Мексике).

Что касается торговой войны между США и Китаем, то многим странам она только на руку, в том числе России: президент РФ Владимир Путин заявил, что эта ситуация создает для страны окно возможностей. Ситуация может усилить и блок БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР), главы государств-членов которого также встретятся в Буэнос-Айресе.

Российский президент, по словам его помощника Юрия Ушакова, «выскажет мнение о существующих дисбалансах в мировой торговле, проблемах, которые связаны с эскалацией торговых конфликтов, наш взгляд на случаи применения односторонних ограничений», а также предложит «ряд мер, которые направлены на усиление роли Всемирной торговой организации как универсальной площадки для разрешения споров и диалога по глобальным торговым экономическим вопросам».

Отдельную встречу Мэй и Путина на саммите G20 проводить не планируютПравда, что об этом думают США, возможно, узнать напрямую не получится: полноформатные переговоры Путина и Трампа могут не состояться. Еще во вторник Белый дом подтвердил встречу лидеров на полях саммита в Буэнос-Айресе, однако буквально через пару часов американский президент посеял в этом сомнения. «Может быть, я не стану проводить встречу… Мне не нравится эта агрессия. Я вообще не хочу агрессии», — сказал Трамп. «Не понравился» ему инцидент в Керченском проливе, в ходе которого украинские корабли нарушили границу РФ и были задержаны.

«Смотря что он называет агрессией», — отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Если он называет агрессией действия украинских военных кораблей — это одно. Можно спорить, была это агрессия или нет. Если он называет агрессией действия российских пограничников по пресечению попыток нарушения государственной границы России — это другое. Мы с этим не согласны», — подчеркнул он, отметив, что в Москве исходят из того, что встреча состоится.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал ранее и дату предполагаемой встречи — 1 декабря, а также ее формат — лидеры должны были переговорить как тет-а-тет, так и в расширенном составе, с участием членов делегаций.

Однако уже накануне саммита, перед вылетом в Аргентину, Трамп решил от переговоров отказаться. Причина — «корабли и моряки не вернулись на Украину из России». «Я с нетерпением жду содержательного саммита вновь как только ситуация будет разрешена!» — такое условие выдвинул американский президент.

Угрозы, убийства и войны. Что предшествовало саммиту «Большой двадцатки»В воскресенье три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей, и были задержаны.

Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников Службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом президент РФ подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.

В чем не приходится сомневаться, так это во встрече Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ — уже второй за месяц. В повестке дня — мирный договор, переговоры о заключении которого были наконец сдвинуты с мертвой точки в сентябре. Тогда российский президент, выступая во Владивостоке на Восточном экономическом форуме, предложил заключить этот документ до конца года без предварительных условий. Впрочем, подписания мирного договора на полях форума в Буэнос-Айресе все же ждать не стоит.

Эрдоган намерен обсудить с Трампом на полях саммита G20 ситуацию в МанбиджеПо мнению опрошенных РИА Новости экспертов, это длительный переговорный процесс, ведь он посвящен проблеме, решения которой не могли найти 70 лет. Главы государств, вероятно, «сверят часы» и подготовят почву для будущих переговоров. В следующий раз лидеры двух стран встретятся уже в январе — в России, а затем в июне в Японии на очередном саммите G20.

Интерес наблюдателей за переговорами в рамках «группы двадцати» вызывает и программа наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, который первый среди глав делегаций «двадцатки» прибыл в Буэнос-Айрес — еще в среду. Фактический руководитель королевства встретится лицом к лицу с главами крупнейших экономик мира впервые после убийства журналиста Джамаля Хашукджи, обстоятельства которого по-прежнему весьма туманны. Ряд стран подозревают наследного принца в том, что приказ убить репортера отдал именно он, однако доказательств этому нет.

Одна из главных интриг — пожмет ли руку саудовскому принцу президент Турции Реджеп Эрдоган. Об отсутствии планов личной встречи с наследным принцем заявили в Белом доме, хотя ранее Трамп подчеркивал отсутствие намерения разрывать связи с ближневосточной монархией. В любом случае подтверждена встреча наследника саудовского престола с Владимиром Путиным. И это точно не последние их переговоры в ближайшие месяцы: в настоящее время идет подготовка визита российского президента в Саудовскую Аравию.





Источник