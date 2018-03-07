В американском Госдепе не готовы помочь Рыбке, а её историю назвали странной

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон не видит причин оказывать помощь арестованной в Таиланде белорусской гражданке Анастасии Вашукевич, также известной как Настя Рыбка.

По словам Науэрт, её ведомство готово оказывать помощь американским гражданам, а Вашукевич такой не является.

Комментируя же заявления Рыбки о том, что у неё есть документальные свидетельства российского вмешательства в американские выборы, дипломат сказала: «Это звучит как очень странная история», пишет РИА Новости.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) рассказала журналистам The New York Times, что у неё якобы есть аудиозаписи разговоров, в которых бизнесмен Олег Дерипаска обсуждает вмешательство России в выборы президента США.

По её словам, она тайно записывала разговоры между Дерипаской и его соратниками. Вашукевич утверждает, что в её распоряжении имеется от 16 до 18 часов аудиозаписей, в которых речь идёт и об американских выборах 2016 года и вмешательство в них России.

Напомним, Вашукевич стала известна широкой публике из новостей о деятельности политика Алексея Навального, опубликовавшего расследование о миллиардере Олеге Дерипаске, который якобы катал на яхте Анастасию.

26 февраля стало известно, что Настя Рыбка и ещё девять россиян были задержаны за нелегальный «секс-тренинг» в Таиланде.

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