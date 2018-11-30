В Алматы намерены вывести магазины у дома из «серой» зоны. Как это будет? — Forbes Казахстан

Фото: Олег Спивак

Аблай Мырзахметов

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29 ноября в Алматы прошёл VI инвестиционный форум Almaty Invest. Выступая на панельном заседании «Драйверы роста Алматы», аким города Бауыржан Байбек отметил, что 86% экономики города составляют торговля и услуги.

— Сейчас в экономике города 30% — это торговля, электронная коммерция, мы должны ее вывести из серой зоны. Планируем сократить сферу торговли в экономике до 25%, эти 5% отнести к туризму, — сказал градоначальник.

После основного докладчика слово взял председатель правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблай Мырзахметов. Он сообщил, что в 2019 «Атамекен» станет «крупной полуконсалтинговой компанией по оказанию сервиса в цифровых технологиях». И начнётся всё с Алматы.

— Мы хотим начать наш цифровой проект с «серой торговли», магазинов у дома, с рынков. Форум предпринимателей провели скрининг 10 тыс. предпринимателей в сфере торговли. Какие показатели? Ровно то, где наши позиции с акиматом совпадают — убрать «серый рынок». 90% — это маленькие магазины у дома, они все находятся в «серой зоне». В 75% там работают неформально занятые, то есть самозанятые. Только 14% имеют кассовый аппарат, — сообщил г-н Мырзахметов.

Он сообщил, что «Атамекен» проведёт работу с субъектами «серой торговли», в чём акимат «крайне заинтересован» и готов поддержать.

— Мы знаем, работа, которая проводилась в этом направлении, не всегда находила понимание бизнеса, — отметил он.

Исходя из выступления Аблая Мырзахметова, владельцам мелких магазинов будет предложено подключение к разрабатываемой «Атамекеном» цифровой платформе, на которой они получат базу данных дистрибьюторов, смогут проверить благонадёжность поставщиков и автоматизировать бизнес-процессы. Правда, каким образом с «серым рынком» будет покончено, пока непонятно. В пресс-службе «Атамекен» сообщили, что подробная информация о проекте будет распространена на следующей неделе.

Пока известно лишь, что перед палатой предпринимателей поставлена задача провести скрининг 1 млн 200 тыс. предпринимателей с целью разработки единого портала для бизнеса, где будет предоставлена вся исчерпывающая информация.

Кроме того, Аблай Мырзахметов выступил по поводу ответственности бизнеса перед населением.

— Мы предлагаем развивать общество прав потребителей. Бизнесу нужен конструктивный контрпартнер, — сказал он.

В связи с этим глава НПП напомнил о необходимости создания национальной системы рейтингов по бизнесу.

— В этом вопросе национальную палату предпринимателей поддержали крупные бизнесмены, которые предлагают вместо регулирования развивать альтернативные формы контроля, например, через страхование. Страховщик лучше будет контролировать. Если тенге наказывать, то бизнес дисциплинированней станет, это более правильная форма контроля регулирования, — считает он.

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