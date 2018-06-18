В Афганистане прошел 700-километровый «Конвой мира»

В Афганистане завершился так называемый «Конвой мира» гражданских активистов, которые прошли пешком из провинции Гильменд до Кабула. Их 700-километровое путешествие заняло 38 дней. Цель «конвоя мира» — добиться от властей страны и движения «Талибан» прекращения военных действий, сообщает TOLOnews.

Участники конвоя намерены представить правительству страны свой план урегулирования ситуации в Афганистане. Среди их предложений — продление режима прекращения огня с движением «Талибан», согласование «дорожной карты» между правительством и талибами, а также вывод иностранных войск с территории страны.

Изначально в состав «Конвоя мира» входило восемь жителей города Лашкаргах, административного центра Гильменда. Они начали свой путь в Кабул 17 мая, по мере приближения к столице к ним присоединялись десятки новых участников. Их возраст варьируется от 17 до 65 лет, все они мужчины.

Отличительным элементом участников конвоя стали пояса голубого цвета.

Как сообщало EADaily, движение «Талибан» заявило, что не намерено продлевать перемирие, которое соблюдалось три дня в связи с празднованием окончания священного месяца Рамадан. Перемирие с их стороны должно было завершиться вечером 17 июня. На этом фоне президент Афганистан Ашраф Гани отдал приказ силовикам придерживаться режима прекращения огня еще 10 дней.

Перемирие вызвало воодушевление по всему Афганистану. Так, в Кабуле и Кундузе талибы проводили встречи и переговоры с военными и полицейскими. В социальных сетях появились видео и фотографии, как талибы братаются с военными. В то же время во время подобной встречи в провинции Нангархар смертник привел в действие взрывное устройство. В результате погибло более 30 человек, в том числе силовики, талибы и гражданские лица.





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