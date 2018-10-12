В Администрации президента потеряли подарки от Обамы и Байдена

В Администрации президента и в Фонде президентов Украины не знают, где находятся подарки Петру Порошенко от экс-президента США Барака Обамы и вице-президента США Джо Байдена

В Администрации президента и в Фонде президентов Украины не знают, где находятся подарки Петру Порошенко от экс-президента США Барака Обамы

В ходе визита Порошенко в США в 2014 году Обама подарил ему блюдо с именной надписью, стоимость которого составляет 700 долларов. В свою очередь, Байден преподнес украинскому президенту скульптуру орла из нержавеющей стали за 600 долларов. Об этом сообщает «ДС» со ссылкой на «Схемы: коррупция в деталях».

Такую информацию журналистам предоставила «Федерация американских ученых».

Однако в Администрация президента предоставила перечень подарков, полученных Порошенко, в котором вышеупомянутые подарки отсутствуют.

«Руководительница Фонда президентов Украины Людмила Галаган также сообщила, что у них нет ни тарелки, ни скульптуры орла», — говорится в публикации.

Юрист Центра противодействия коррупции Виталий Цокур рассказал, что по процедуре Порошенко должен был в течение месяца с момента получения презентов передать их в Администрацию президента, после чего их бы передали в Фонд президентов.

Также отмечается, что совокупная стоимость двух подарков составляет $1300, что превышает позволенные законодательством рамки для чиновника в 2014 году и, соответственно, Национальное агентство по противодействию коррупции должно было определить, было ли нарушение.

Также, по данным программы, в Украине на официальном сайте президента не публикуют данные о подарках главе государства, а также не оценивают стоимость таких презентов — в отличие от других стран.

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