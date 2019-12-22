В 86 объединенных громадах начались первые местные выборы — Новости политики

По предварительным подсчетам, участие в голосовании примут более 380 тыс. избирателей.

В 86 ОТГ сегодня проходят местные выборы / Фото УНИАН

Сегодня в 86 объединенных территориальных громадах проходят первые местные выборы.

По данным ЦИК, выборы сельских, поселковых, городских советах ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов происходят в 69 сельских, 16 сельских и одной городской ОТГ в 21 области Украины.

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В частности, в Винницкой области — в 3 ОТГ, в Волынской области — в 2 ОТГ, в Днепропетровской области — в 5 ОТГ, в Донецкой области — в 1 ОТГ, в Житомирской области — в 1 ОТГ, в Закарпатской области — в 9 ОТГ, в Запорожской области — в 8 ОТГ, в Ивано-Франковской области — в 6 ОТГ, в Киевской области — в 2 ОТГ, в Кировоградской области — в 6 ОТГ, в Луганской области — в 1 ОТГ, в Николаевской области — в 2 ОТГ, в Одесской области — в 5 ОТГ, в Полтавской области — в 6 ОТГ, в Ривненской области — в 9 ОТГ, в Тернопольской области — в 4 ОТГ, в Харьковской БЛАСТ — в 4 ОТГ, в Херсонской области — в 2 ОТГ, в Хмельницкой области — в 4 ОТГ, в Черновицкой области — в 1 ОТГ, в Черниговской области — в 5 ОТГ.

В этих выборах участвуют 29 политических партий, и, по предварительным подсчетам, в голосовании примут участие более 380 тысяч избирателей.

Для проведения выборов территориальными избирательными комиссиями было образовано 1 тыс. 734 территориальных одномандатных избирательных округов.

Согласно законодательству, результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского головы должны быть установлены до 27 декабря включительно, а результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе — до 1 января 2020 года включительно.

Общая сумма, предусмотренная на подготовку и проведение первых выборов в ОТГ 22 декабря, составляет 21 млн 842 тыс. 200 грн.

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