В 2020 году даже трехпроцентный рост для Украины будет удачей

22 октября МЭРТ обнародовал один из главных макроэкономических показателей на будущий год. Оптимистичный сценарий предусматривает рост ВВП в 2020 г. на 4,8%. При этом министр экономики Тимофей Милованов тут же уточнил, что в базовом сценарии этот показатель составляет 3,5-3,7%. Что намного меньше озвученных ранее планов премьера Алексея Гончарука. Ведь еще совсем недавно он утверждал, что отечественная экономика способна расти на 5-7% ежегодно. Почему же чиновники так быстро отказались от грандиозных планов, разбирались в DSNEWS.UA.

Вперед в сырьевое прошлое

Формально поводов для оптимизма у власти хоть отбавляй. Отечественная экономика растет уже 15 кварталов подряд. А во втором квартале нынешнего года с результатом 4,6% (к аналогичному периоду прошлого года) вышла не только на трехлетний пик, но и показала лучший результат в Европе. Но что же на самом деле стоит за красивой картинкой?

Для начала разберемся, что не так с экономическим чудом в виде 4,6% роста. Главная проблема в том, что вклад промышленного производства в прирост национального продукта был минимален. В первом полугодии к январю-июню 2018 г. промпроизводство выросло всего на 0,5%. А перерабатывающая промышленность вообще ушла в минус. Причем в этом сегменте производство медленно, но верно продолжает сокращаться. Если в первом полугодии 2019-го к январю-июню 2018 г. производство просело на 0,1%, то за восемь месяцев — уже на 0,6%. А ведь именно перерабатывающая промышленность лежит в основе любой индустриально развитой экономики.

Еще хуже то, что отрицательную динамику показывают промышленные сектора с высокой степенью добавленной стоимости, то есть высокотехнологичные производства. Например, по итогам восьми месяцев в минус сработали машиностроение (-0,9%), производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, электрораспределительной и контрольной аппаратуры (-35,4%), производство другого электрооборудования (-34,8%), производство сельхозоборудования (-8,7%).

Общий незначительный рост поддерживается за счет добывающей промышленности. Например, за январь-август нефте- и газодобыча выросли на 3,6%, добыча металлических руд — на 3%. Иными словами, Украина снова скатывается в сырьевую экономику.

На статистику сработали потребители

Сногсшибательные результаты второго квартала в МЭРТ пояснили активизацией инвестиционной деятельности и наращиванием производства металлургических и аграрных компаний.

Определенная доля правды в этом есть. Действительно, во втором квартале капитальные инвестиции показали прирост на 12,3%. Правда, МЭРТ умолчал о том, что инвестиционная деятельность предприятий начала охлаждаться. Ведь, например, в январе-марте (к первому кварталу прошлого года) прирост капитальных инвестиций составил 17,8%.

А вклад металлургов в экономику оказался куда скромнее, чем хотели бы в ведомстве Тимофея Милованова. По информации ОП «Укрметаллургпром», за шесть месяцев 2019 г. украинские металлургические предприятия произвели 9,42 млн т металлопроката, что только на 1,9% больше аналогичного периода 2018 г.

И только аграрии действительно остаются драйверами экономического развития. Объем производства сельхозпродукции в январе-июне вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Но только лишь за счет успехов сельхозпроизводителей Украина точно бы не поставила рекорд по приросту ВВП. Решающую роль здесь все же сыграло потребление. В первой половине года розница выросла на 11,4%. В НБУ ситуацию пояснили традиционно: мол, прирост реальной зарплаты, индексации пенсий и существенные перечисления заробитчан подогрели спрос и увеличили внутреннее потребление. Но правильнее было бы сказать, что население просто вынуждено было тратить больше из-за стремительного роста цен на продукты. Например, в июне председатель украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook сообщил, что с начала года овощная корзина в Украине подорожала на 86%. Чуть позднее он отметил, что набор социальных круп подорожал с начала года на 14%, хлебная корзина — на 9%. По подсчетам профильных ассоциаций, молочная продукция за полгода подорожала на 15%.

И, учитывая прогнозы на дальнейшее удорожание продуктов, тратиться придется все больше. А это означает, что розница и дальше будет наращивать обороты. Хотя это не будет иметь ничего общего с ростом благосостояния граждан.

К слову, недавно появилась информация, косвенно подтверждающая, что потребление растет не от хорошей жизни. Исследование аналитиков «OLX Работа» показало, что в третьем квартале по сравнению с предыдущим зарплаты в рабочих сферах упали на 17%. Причем в сфере домашнего персонала спад был наибольшим — 44%. Уменьшение зарплат наблюдалось и в сфере охраны и барно-ресторанной индустрии. Работодатели предлагали на 22% меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Все это говорит о том, что вынуждены экономить уже и представители среднего класса. Впрочем, даже если в последние три месяца года ситуация продолжит ухудшаться, по итогам 2019-го с учетом былых достижений экономика Украины выйдет на 3%-ный рост.

Опять тройка

А вот повторить в следующем году даже такое скромное достижение будет очень непросто. Во-первых, на данный момент нет никаких предпосылок для реанимации промышленного производства. И уж тем более его сегментов с высокой степенью переработки. Ожидать каких-либо действий от правительства, у которого даже нет вменяемого плана перестройки экономики, бессмысленно. Продажа земли и размораживание большой приватизации способны дать разовый эффект в виде всплеска притока прямых иностранных инвестиций. Что может дать позитив для показателя ВВП отдельного квартала.

Во-вторых, с учетом замедления роста мировой экономики все труднее будет получать внешние заказы нашим металлургам. Смягчить ситуацию сможет разве что рост цен на металл, который прогнозируют с начала следующего года.

В-третьих, на сегодняшний день есть немало сомнений в том, сможет ли и в следующем году сельское хозяйство оставаться таким же триггером экономического роста, как сейчас. В проекте бюджета-2020 впервые за многие годы нет ни одной программы по поддержке аграриев. А ситуация в АПК вовсе не такая радужная, как кажется на первый взгляд. На сегодняшний день самые свежие данные Госстата — за первое полугодие. В январе-июне 2019 г. 44,8% крупных и средних сельхозпредприятий были убыточными. Отрицательное сальдо (разница между прибылью прибыльных и убытками убыточных компаний) составило 61 млн грн. Для сравнения: в аналогичном периоде 2018 г. убыточными были лишь 11% предприятий агросектора, а положительное сальдо зафиксировано на уровне 494,3 млн грн.

В-четвертых, в следующем году потребители вынуждены будут еще активнее ужиматься в расходах, что негативно отразится и на рознице. Исходя из нынешнего варианта проекта бюджета, пенсии будут повышаться, да и то незначительно, только со второго полугодия. Зарплатная минималка вырастет всего на 12% при инфляции больше 7%. А ведь к этим показателям привязаны и остальные социальные выплаты.

Надеяться на то, что ко второму чтению бюджет станет более социальным, не приходится. МЭРТ уже сообщил о намерении изменить прогноз курса гривни к доллару с учетом нынешних реалий. Напомним, в майском прогнозе на 2020 г. ожидался средний курс 28,2 грн/$. Если бюджет будет пересчитан с учетом укрепления гривни, это откроет в нем немалую дыру. Увеличивать дефицит Минфин с оглядкой на МВФ вряд ли посмеет. А значит, придется если не резать по живому, то, во всяком случае, точно не раздувать расходные статьи.

Так что озвученные МЭРТ 3,5% прироста ВВП в следующем году лучше считать не базовым, а оптимистическим сценарием.

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