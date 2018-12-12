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В 2019 году в Украине создадут Государственную социальную службу — Деловая столица

Политика 12 Дек 2018
В 2019 году в Украине создадут Государственную социальную службу — Деловая столица
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Кабинет министров Украины принял решение о создании Государственной социальной службы

Правительство определило, что Госсоцслужба будет центральным органом исполнительной службы, в задачи которого входит реализация политики в сфере социальной защиты населения, прав детей и контроль предоставления социальной поддержки, передает «ДС» со ссылкой на «РБК-Украина».

Управление новой службой будет осуществляться через Министерство социальной политики, предполагается, что штат новой службы составит до 120 человек.

Также сообщается, что Минсоцполитики должно в течение двух месяцев внести положение о Госсоцслужбе.

Напомним, сегодня правительство утвердило план внедрения и обеспечения мер правового режима военного положения в 10 областях Украины.

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