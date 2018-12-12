В 2019 году в Украине создадут Государственную социальную службу — Деловая столица

Кабинет министров Украины принял решение о создании Государственной социальной службы
Правительство определило, что Госсоцслужба будет центральным органом исполнительной службы, в задачи которого входит реализация политики в сфере социальной защиты населения, прав детей и контроль предоставления социальной поддержки, передает «ДС» со ссылкой на «РБК-Украина».
Управление новой службой будет осуществляться через Министерство социальной политики, предполагается, что штат новой службы составит до 120 человек.
Также сообщается, что Минсоцполитики должно в течение двух месяцев внести положение о Госсоцслужбе.
Напомним, сегодня правительство утвердило план внедрения и обеспечения мер правового режима военного положения в 10 областях Украины.
Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство