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В 2018 году более 220 украинцев стали жертвами торговли людьми — Depo.ua

Политика 17 Дек 2018
В 2018 году более 220 украинцев стали жертвами торговли людьми — Depo.ua
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Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД) Украины в сети Facebook.

По словам Аброськина, большинство пострадавших — женщины. Кроме того, в числе жертв были выявлены 18 детей.

«На протяжении 11 месяцев 2018 года Национальная полиция Украины установила и оказала помощь 223 потерпевшим от преступлений в сфере торговли людьми. В числе пострадавших — 135 женщин и 18 детей», — отметил он.

Сообщается, что всего с начала 2018 года полицейские выявили 276 уголовных правонарушений (в 2017 году — 321 факт), предусмотренные ст. 149 Уголовного кодекса Украины (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека).

«В 173 уголовных процессах по этой статье 109 злоумышленникам сообщено о подозрении. Из них 47 находятся под стражей», — отметил Аброськин.

Напомним, 14 декабря украинские правоохранители при помощи зарубежных коллег прекратили деятельность транснациональной преступной группировки, которая в течение последних трех лет обеспечивала функционирование международного канала торговли людьми из Украины.



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