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Уже скоро: астролог рассказал, когда ждать мирового финансового кризиса

Мировая экономика 17 Авг 2018
Уже скоро: астролог рассказал, когда ждать мирового финансового кризиса
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По словам астролога, Россия уже начала страдать от кризиса.

Астролог считает, что от кризиса могут пострадать даже США / фото УНИАН

Астролог считает, что от кризиса могут пострадать даже США / фото УНИАН

Об этом сообщил астролог Влад Росс в интервью УНИАН.

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«Даже США могут пострадать, потому что многие ценные бумаги у них будут обесцениваться. Но, в большей степени, это будет касаться ценных бумаг Дальнего Востока – Китая, Индонезии, Японии Филиппин. Россия, Ближний Восток, Турция уже начинают страдать от этого. Кстати, по Турции есть очень интересный момент – ровно девятнадцать лет назад, в августе, на ньютоновском цикле у них было страшное землетрясение, а сейчас – обвал турецкой лиры. То есть опять бедствие ровно через ньютоновский цикл», — говорит астролог.

Полный текст интервью с астрологом Владом Россом читайте по ссылке.

Как сообщал УНИАН, астролог рассказал о неизбежности импичмента Трампа.

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