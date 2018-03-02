Уже прикрутили: Минобразования рекомендует закрыть учебные заведения в Украине до 8 марта

Слободской край

Минобразования рекомендует закрыть учебные заведения в Украине до 8 марта. От этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Принимая во внимание решение кризисного комитета, Министерство образования и науки Украины рекомендовало всем учреждениям высшего образования и всем другим учреждениям образования, находящихся в сфере управления местных органов самоуправления, приостановить работу с 2 до 7 марта включительно», — отмечается в сообщении пресс-службы Минобразования.

Мэр Винницы Сергей Моргунов на своей странице в Facebook написал, что в образовательных учреждениях города каникулы продлятся по 7 марта включительно.

«Я поручил нашему коммунальному предприятию «Винницагортеплоэнерго» на этот период максимально применять альтернативное топливо на тех котельных, где это возможно. Для образовательных учреждений: школ, ПТУ – делаем дополнительные каникулы по 7 марта включительно. То же самое делаем и с внешкольными учреждениями… То есть все, кроме детских садов и больниц», — написал он.

В Черкассах образовательный процесс приостановят с 3 по 7 марта во всех школах.

«Добавим, что 8 и 9 марта – праздничные выходные. За школьные парты дети сядут уже в понедельник, 12 марта. Детские сады будут работать в обычном для них режиме», — отмечается в сообщении Черкасского городского совета.

В Харьковской области все учебные заведения закрывают с 3 по 11 марта, включая детские сады. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ХОГА Анатолия Бабичева.

В Днепре инициативу Министерства энергетики поддержали относительно временного закрытия всех учебных заведений в Украине и закрыли вплоть до 12 марта, учитывая длинные выходные. Закрыты будут также и детские сады.

«Дети, у вас будут небольшие каникулы, но скажите спасибо за них не мэру или губернатору, а дяде Вове из соседней страны и «Газпрому», который не может пережить спокойно историческое поражение в Стокгольмском арбитраже и решил прикрутить Украине вентиль», — написал на странице в Facebook мэр Днепра Борис Филатов.

В Черновцах принято решение закрыть школы до 6 марта включительно — как школы с ВУЗами, так и детские сады, об этом сообщает портал 0372.

В свою очередь председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль сообщил, что все учебные заведения Закарпатья будут работать в обычном режиме за исключением тех, что закрыты на карантин. По его данным на сегодня карантин введен в Ужгороде и Ужгородском районе, в Берегово и Береговском районе, а также в Свалявском районе.

«Закарпатская область не будет останавливать работу образовательных учреждений из-за недостатка газа в связи с невыполнением «Газпромом» своих обязательств… наша область потребляет меньше газа в Украине, а часть Закарпатья вообще негазифицирована», — отмечается в сообщении на официальном сайте Москаля.

Кроме этого, губернатор Николаевской области Алексей Савченко выразил удивление по поводу того, что экономить газ в правительстве решили за счет учебных заведений. В связи с этим было принято решение не выполнять распоряжение Минэнерго, сообщил он на странице в Facebook.

Напомним, Минэнергоугля перевело генерирующие компании с газа на мазут, приостановило работу детсадов, школ и вузов, а также рекомендовало пересмотреть план действий производственных объектов для экономии газовых ресурсов.

Напомним, сегодня Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» обратилась к украинцам с просьбой снизить температуру в помещениях на 1-2 градуса для экономии потребления газа.

Отметим, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» по иску к «Газпрому». «Нафтогаз» добился компенсации в сумме 4,63 млрд долл. за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита. Также «Газпром» должен уплатить 2,56 млрд долл. в пользу «Нафтогаза». За задолженность будут начисляться проценты — 526 тыс. долл. в день, начиная с 1 марта. «Газпром» при этом не согласен с решением Стокгольмского арбитража выплатить компенсацию «Нафтогазу».

Столичные власти распорядились отменить занятия в школах в пятницу и субботу.

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