Уже 31 страна мира в «красной» зоне карантина. Украина пока в «зеленой» — Минфин

Министерство здравоохранения Украины опубликовало список стран «красной» и «зеленой» зон карантина. Перечень размещен на сайте Минздрава.

В списке информация о 194 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. Указана информация по количеству активных случаев заболевания covid-19 на 100 тыс. населения в каждой стране (полный список стран на сайте Министерства).

В опасной «красной» зоне 31 государство: Чехия, Израиль, Черногория, Бельгия, Нидерланды, Франция, Великобритания, Испания, Республика Молдова, Армения, США, Румыния и др.

В Украине на данный момент этот показатель составляет 176,5 активных случаев на 100 тыс. населения и государство отнесено к «зеленой» зоне вместе со 150 странами.

По 13 странам информация отсутствует.

В Украине

По состоянию на субботу, 17 октября, в Украине коронавирус подтвердили у 294 641 человека. За сутки болезнь выявили у 6410 человек. При этом 5517 умерли (109 за сутки), 124 113 (2194) – выздоровели. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны Украины.

Накануне Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине, которое начнет действовать с понедельника, 19 октября.

Решением комиссии сразу восемь областных центров оказались в «красной» зоне эпидемической опасности: Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов.

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