Уже 28,45. В Киеве курс доллара в обменниках подскочил за день на 65 копеек

Сегодня, 30 августа, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 65 копеек, при этом курс покупки остался неизменным. Об этом сообщает корреспондент «Страны».

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах по состоянию на 9:30 среды, 29 августа повысился также до 28,1544 грн/$, курс покупки установился на отметке в 27,8356 грн/$.

А всего через три часа в обменном пункте по улице Владимирской доллар можно продать за 28,15 грн, покупка обойдется в 28,45 грн.

Курс доллара в обменниках Киева Фото: Страна.ua

Как сообщает ресурс tables.finance.ua в столице можно найти еще более выгодные условия для продажи валюты.

Фото: tables.finance.ua

Как сообщала «Страна», Нацбанк бросил на спадение гривны $50 миллионов.

Рынок отреагировал на аукцион сдержанно — курс снизился, но всего на пару копеек. Текущие котировки установились в коридоре 28,27-28,29 грн/$.

Справочный курс Нацбанк на 12:00 установил на уровне 28,268.

Ранее «Страна» писала о том, что украинские банкиры дали прогноз, каким будет курс доллара в первый месяц осени.

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