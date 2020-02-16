Узбекистан интегрируется в мировую экономику / / Независимая газета

Ташкент рассматривает СНГ как площадку для углубления партнерства







Шавкат Мирзиёев заявил, что Узбекистан намерен расширять связи со странами СНГ. Фото с сайта www.president.uz



Один из самых авторитетных в мире журналов – британский Economist признал Узбекистан страной года, государством, где реформы с 2017 года осуществляются наиболее быстрыми темпами.



Надо сказать, что Республика Узбекистан сегодня переживает важный этап в своем историческом развитии. Серьезно меняется политическая система, четко определяются внешнеполитические приоритеты, выстраиваются новые по своей сути внешнеэкономические связи, основанные на прагматизме и максимально гибком использовании современных реалий и национальных интересах республики. Страна выработала определенную стратегию обеспечения экономической безопасности с учетом собственных национальных приоритетов, активно диверсифицируя свои внешнеэкономические связи. C 2016 года республика отказалась от внешнеполитического изоляционизма и геополитической дихотомии.



В Узбекистане очень велика потребность в равноправном и взаимовыгодном взаимодействии с международным сообществом. Начат активный диалог по вступлению страны во Всемирную торговую организацию. В целях создания более благоприятных условий для взаимной торговли и смягчения внешнеторгового режима завершаются переговоры по Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом (СРПС).



Продолжая широкомасштабную работу по активизации внешнеполитической открытой, прагматичной, глубоко продуманной деятельности, отвечающей национальным интересам Узбекистана, Ташкент укрепляет партнерские связи со всеми странами ближнего и дальнего зарубежья.



В своей внешней политике Узбекистан придает особое значение Центрально-Азиатскому региону. В ноябре 2019 года проведена вторая неформальная встреча глав государств региона. Мероприятие продемонстрировало все возрастающую роль Узбекистана в обеспечении мира и стабильности в Центральной Азии, решении ключевых проблем региональной безопасности, включая содействие урегулированию ситуации в Афганистане. Как отметил в своем Послании президент Шавкат Мирзиёев, тесные отношения с соседями сохранятся: «Нам следует и далее укреплять отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства с государствами Центральной Азии во всех сферах».



При этом внимательно изучаются перспективы других имеющихся форматов международного сотрудничества в сфере торговли, включая соглашение о зоне свободной торговли и др. Одной из приоритетных стратегических задач является расширение беспрепятственного доступа узбекских товаров и услуг на внешние рынки. Принимаются исключительные меры для улучшения бизнес-климата и создания благоприятных условий для иностранных инвестиций в Узбекистане, развития экспортно ориентированной экономики. В результате если в 2015 году объемы экспорта составляли 12,5 млрд долл., то в 2019-м этот показатель достиг 19 млрд.



Большое значение Узбекистан придает укреплению дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества со странами СНГ. На Ашхабадском саммите СНГ 11 октября 2019 года Мирзиёев озвучил главные приоритеты председательства Узбекистана в Содружестве в 2020 году, а в Послании подчеркнул, что это «имеет для республики историческое значение». «Мы задействуем все возможности для расширения экономического сотрудничества в Содружестве, повышения результативности принятых организацией решений и дальнейшего укрепления гуманитарных связей между странами-участницами», – сказал президент Узбекистана.



Узбекистан рассматривает СНГ как эффективную площадку для углубления практического партнерства и повышения эффективности многостороннего сотрудничества прежде всего в сфере развития торгово-экономических связей, в продвижении совместных проектов в разных отраслях, раскрытии транспортно-логистического и транзитного потенциала, укреплении региональной безопасности и культурно-гуманитарного обмена. Узбекистан предложил ускорить принятие новой Концепции развития СНГ и Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года. Следует отметить глубокую продуманность концепции председательства Узбекистана и насыщенность программы ее реализации. Фактически ни одна страна в СНГ не проводила столько мероприятий в период своего председательства.



Поддержание торговых преференций в рамках многосторонней зоны свободной торговли (ЗСТ) на пространстве СНГ несет в себе широкие возможности усиления связанности постсоветского евразийского пространства за счет вхождения новых стран Большой Евразии в те или иные интеграционные форматы, подключения к глобальным рынкам и транспортной инфраструктуре. Это значительно повышает эффективность процессов экономического сотрудничества и сопряжение разноуровневых интеграционных процессов на пространстве СНГ.



В целом политика разноуровневой и разноскоростной интеграции на просторах Евразии показывает себя как работающая конструкция, имеющая широкие перспективы. Это соответствует потребностям государств, и это тоже позволит Содружеству сохраниться в будущем



В настоящее время широко обсуждается вопрос о взаимодействии Республики Узбекистан с ЕАЭС, что стало возможным в связи с кардинальными изменениями с 2017 года внешнеэкономической стратегии Узбекистана. Ранее Узбекистан придерживался логики неприсоединения ни к каким объединениям и делал упор на поддержку внутреннего производителя с опорой на внутренний рынок. Считалось достаточным присоединение в 2011 году Узбекистана к зоне свободной торговли СНГ.



Такая модель позволяла поддерживать умеренный изоляционизм, не зависеть от глобальной конъюнктуры, политических настроений и изменений у торговых партнеров. В то же время такая стратегия объективно имела закономерные ограничители роста. Внутренний рынок Узбекистана хоть и имеет заметную емкость, но все же обладает естественными пределами, которые ограничивают потенциал дальнейшего роста экономики. Очевидно, что без поддержки экспорта и выхода на новые рынки сбыта устойчивого роста экономики не достичь. В таких условиях президент Мирзиёев практически сразу объявил серьезную перезагрузку внешнеполитической и внешнеэкономической стратегии с целью создания благоприятных условий для экспорта товаров сначала в соседние страны, а затем на более отдаленные рынки. В таких условиях вопрос институализации отношений Узбекистана, с одной стороны, и наиболее крупного и продвинутого регионального интеграционного проекта ЕАЭС – с другой, оставался вопросом времени.



За 2016−2019 годы общий товарооборот Узбекистана со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) благодаря достигнутым двусторонним договоренностям вырос почти на 60% – до 10 млрд долл., что составило около 30% внешнеторгового оборота страны. Это обстоятельство во многом объясняет то внимание, которое приковано к перспективам расширения взаимодействия Республики Узбекистан с Евразийским экономическим союзом.



Один из главных аргументов, выдвигаемых лагерем противников вступления Республики в ЕАЭС, заключается в том, что Узбекистану сначала нужно вступить в ВТО, чтобы войти в лигу равных в международной торговле, а уж потом вступать в ЕАЭС. Такой аргумент возник сразу же после заявления министра торговли США Уилбура Росса, который по факту пригрозил трудностями на пути вступления в ВТО для Узбекистана, если будет принято решение об интеграции в ЕАЭС. В феврале 2020 года во время визита в ряд стран СНГ госсекретарь США Майкл Помпео прямо заявил, что США намерены стать стратегическим партнером ближайших союзников Москвы, увеличив торговлю и прямые инвестиции, создав альтернативные структуры безопасности вблизи российских границ, представив новую Стратегию США по Центральной Азии.



Конечно, вступление республики с ее 33-миллионным населением, важным геостратегическим положением на карте Евразии и масштабными планами модернизации сделало бы ЕАЭС еще более значимым игроком с объединенным рынком, превышающим 200 млн человек. В то же время такая интеграция потребует серьезных усилий и трансформаций для обеих сторон объединения, что станет серьезным тестом как для ЕАЭС, так и для Узбекистана. Поиск взаимоприемлемого формата взаимодействия Узбекистана и ЕАЭС требует специального исследования и нахождения разумных компромиссов. Для лучшего понимания подходов Ташкента следует учитывать, что взаимодействие и любое сотрудничество Узбекистана с ЕАЭС будет строиться на прагматичной основе, свободной от политической конъюнктуры, исходя исключительно из экономической целесообразности.



Временной лаг между учреждением интеграционных институтов и формированием интегрированной экономики может быть довольно большим, если не получит развитие «цифровая кооперация». Речь идет о создании общих цифровых платформ для торговли, промышленной кооперации, трансферта технологий, транспортных коридоров, отслеживания движения товаров от производителя до конечного потребителя, а также общих интернет-ресурсов в сфере образования, культуры и туризма. Цифровизация имеет значительный потенциал усиления экономической и социальной связанности евразийского пространства, но при условии единой стратегии и совместных проектов. В противном случае при автономной цифровой политике буду т возникать дополнительные барьеры для формирующихся общих рынков.



Поэтому формирование евразийской интеграции должно быть тесно увязано с программами модернизации национальных экономик, созданием необходимых институтов, продвигающих новые продукты и технологии на общий рынок стран-участниц и за его пределы.





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