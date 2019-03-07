Узбекистан и Казахстан попали в двадцатку стран с самым грязным воздухом — Фергана





Фото с сайта 24.kz

Узбекистан и Казахстан по итогам 2018 года оказались в числе двадцати стран, где уровень загрязнения воздуха наиболее высок. Об этом свидетельствует рейтинг базирующейся в Швейцарии компании AirVisual.

Узбекистан занял 16-е место – в республике на один кубометр воздуха приходится 34,3 мкг твердых частиц, опасных для здоровья. Казахстан, где в кубометре воздуха содержится 29,8 мкг таких твердых частиц, оказался на 20-й позиции. Киргизия, Таджикистан и Туркменистан в рейтинге отсутствуют.

Хуже всех приходится жителям Бангладеш, где кубометр воздуха в среднем содержит 97,1 мкг твердых частиц. На втором месте – Пакистан (74,3 мкг/м³), на третьем – Индия (72,5 мкг/м³), на четвертом – Афганистан (61,8 мкг/м³). Самыми чистыми странами признаны Австралия (6,8 мкг/м³), Финляндия (6,6 мкг/м³) и Исландия (5 мкг/м³).

Данные для формирования рейтинга были собраны из открытых государственных источников мониторинга качества воздуха, а также с помощью станций мониторинга состояния воздуха компании AirVisual, которые охватывают свыше трех тысяч городов по всему миру.

В целом, согласно отчету, подавляющее большинство населения мира дышит воздухом, который содержит опасные вещества с разным уровнем вредности для здоровья. 86% стран, которые попали в рейтинг, превышают лимиты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по уровню загрязнения воздуха. Причем в половине из этих стран превышение составляет более 200%.

Компания AirVisual занимается мониторингом и прогнозом (с помощью алгоритмов машинного обучения) глобального загрязнения воздуха с 2015 года. Она также разработала мобильное приложение для ознакомления с результатами мониторинга и прогноза и устройство для оценки качества воздуха. В режиме реального времени на сайте компании можно увидеть рейтинг городов с наиболее загрязненным воздухом. Например, 7 марта в 12:08 мск опаснее всего для здоровья было дышать в Ташкенте. Воздух узбекской столицы, как показывает мониторинг, может нести вред детям, пожилым людям и хронически больным, а также вызывать неприятные ощущения у здоровых. К 16:40 лидером стала столица Монголии Улан-Батор, Ташкент опустился на четвертую строчку.

Как утверждает AirVisual, загрязнение воздуха является четвертой по значимости причиной преждевременных смертей в мире, ежегодно его жертвами становятся более 7 миллионов человек. Из-за выбытия трудовых ресурсов по указанной причине мировая экономика теряет ежегодно примерно $225 млрд.

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