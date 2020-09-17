УзА — Коронавирус. Ситуация в мире

17.09.2020

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Согласно данным Worldometers, на утро 17 сентября т.г. общее число заболевших в мире превысило отметку в 30 млн.

25,4 тыс. чел., количество летальных исходов приблизилось к 1 млн., составив 944,7 тыс. За последние сутки выявлено более 300 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

Эпицентром пандемии остается Северная Америка (8 млн. 132 тыс.) и Южная Америка (7 млн. 292 тыс.). Власти американских стран по-разному реагируют на быстрое распространение коронавируса: если Канада собирается оставить свою единственную сухопутную границу – с США – закрытой до ноября, то Колумбия, напротив, готовится со следующей недели возобновить авиасообщение с соседями по полушарию.

В странах Европы продолжают говорить о наступившей второй волне коронавируса. Стремительный рост заболеваемости отмечается в Испании (свыше 11 тыс.) и Франции (порядка 8 тыс.). Власти ряда государств продолжают возвращать санитарные ограничения и частично закрывать границы. О возможности повторного введения карантина в среду сообщила Греция, которая благодаря жестким мерам прошла первую волну пандемии с минимальным уроном.

В центрально-азиатском регионе общее количество инфицированных достигло 249 244, что составляет 0,8% от общей мировой статистики выявленных случаев. Доля выздоровевших в ЦА составляет 91,6% от общего количества зараженных в регионе (228 395чел.), а летальных случаев равно 1,8% (4 652 чел.).

1. Статистика.

Наиболее инфицированные страны: США–6 млн. 828,1 тыс., Индия–5 млн. 115,9 тыс. и Бразилия–4 млн. 421,6 тыс.

По числу смертельных случаев: В США–201 341 летальных исходов, Бразилии–134 174, Индии–83 230, Мексике – 71 678 и Великобритании–41 684.

К утру 17 сентября т.г. общее число выздоровевших от COVID-19 достигло 21 791 819 чел. –72,5% от всех зараженных.

В России за прошедшие сутки было выявлено 5 670 новых случаев. Общее число инфицированных достигло 1 079 519, выздоровели 890 114 пациентов, скончались–18 917.

В Беларуси за сутки выявлено 211 случаев, число зараженных–74 763, вылечились 72 810, скончались 767 чел.

Страны Центральной Азии

В Казахстане общее число больных составляет 106 984, выздоровели 101 267, скончались 1 671. Соотношение количества выздоровевших и смертей к общему числу выявленных в стране случаев заболевания составляет 94,6% и 1,5% соответственно.

Тем временем, в Казахстане резко выросло число заболевших коронавирусной пневмонией, передает Liter.kz. 15 сентября в стране выявили 408 больных (данные за 16 сентября еще не опубликованы). Летальный случай – один. За 14 сентября в стране пневмонией заразились лишь восемь человек. Это означает, что число зараженных выросло в 51 раз. С 1 августа (начало ведения статистики по пневмонии) было зафиксировано почти 29,7 тыс. случаев болезни.

В Кыргызстане всего заболели 45 072, выздоровели–41 210, скончались–1 063. Соотношение количества выздоровевших и смертей к общему числу выявленных в стране случаев заболевания составляет 91,4% и 2,3% соответственно.

Между тем, за последние шесть дней в Кыргызстане не произошло ни одного случая смерти от коронавируса. Об этом в ходе брифинга 16 сентября сообщила начальник управления Минздрава А.Акматова.

В Таджикистане количество всех инфицированных составляет 9 171, выздоровели – 7 941, скончались – 73. Процентное соотношение выздоровевших по стране составляет–86,6%, летальных исходов–0,8%.

В Афганистане выявлено 38 855 случаев заражения, выздоровели–32 503, скончались–1 436. Количество вылечившихся от общего числа инфицированных в стране составляет 83,6%, летальных исходов–3,7%.

В Узбекистане общее число больных составляет 49 162, выздоровели – 45 474, скончались – 409. Процентное соотношение выздоровевших по стране составляет–92,4%, летальных исходов–0,8%.

В Туркменистане официально не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

2. Последние тенденции в мире

Как сообщает агентство Regnum, Генсек ООН А.Гуттериш на полях 75 сессии Генассамблеи заявил журналистам, что пандемия COVID-19 привела к небывалому до сих пор кризису. По его мнению, даже вакцина не является гарантией устранения этого кризиса, хотя она очень нужна людям. При этом он подчеркнул, что миру нужна «доступная всем вакцина» .

Суммарный ущерб мировой экономике из-за распространения коронавируса составит к концу 2021 г. 7 трлн. долл. Такие оценки в интервью французской газете Les Echos привела главный экономист ОЭСР Л.Бун. Она считает, что мировая экономика не будет восстанавливаться быстрее, чем прогнозировалось. Это будет серьезным потрясением.

В среду ОЭСР распространила доклад, в котором допустила снижение мирового ВВП в 2020 г. на 4,5%, а не 6% (что прогнозировалось ранее) при позитивном развитии ситуации, связанной с распространением коронавируса. В новом отчете организации указывается, что падение мирового производства в 2020 г. оказалось меньше, чем ожидалось, однако остается беспрецедентным для новейшей истории. Указывается на то, что объемы производства быстро выросли после смягчения ограничительных мер и первоначального возобновления деятельности предприятий, но темпы глобального восстановления в летние месяцы несколько замедлились.

Послы 27 стран ЕС приняли решение оставить без изменений список из 10 иностранных государств, с которыми странам сообщества разрешено открыть внешние границы, сообщает ТАСС.

В список входят Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Руанда, Грузия, Уругвай. Китай включен в этот список «условно», он соответствует всем эпидемиологическим критериям для открытия границ, однако он сам границы с ЕС пока не намерен открывать . Таким образом, не выполняется базовый принцип взаимности, поэтому Совет ЕС пока также не разрешает своим гражданам поездки в эту страну.

3.Меры по разработке вакцин и препаратов от COVID-19, исследования ученых

Как сообщает ABC, Администрация президента США Д.Трампа уже разработала план по распределению вакцины против коронавирусной инфекции среди населения. Об этом заявил сам американский лидер в ходе пресс-конференции в Белом доме. По словам американского президента, распределение вакцины против COVID-19 в США начнется, вероятно, с середины октября или позднее. При этом вакцина будет бесплатной, а ее поставки начнутся спустя 24 часа после одобрения основным регулятором по лекарствам в США.

В Турции началась заключительная стадия клинических испытаний китайской вакцины от коронавируса, сообщает 16 сентября Минздрав страны. На этой стадии тестирования китайская вакцина будет введена двум группам медиков численностью 1200−1300 человек каждая. По данным телеканала CNN Turk, инъекции сделали медицинским сотрудникам в Университете Хаджеттепе. Группы будут вакцинированы с интервалом в 14 суток. Результаты испытаний вакцины будут представлены сотрудникам ВОЗ.

4.Меры по минимизации последствий COVID-19 и выходу

из карантина





Европа практически испытывает вторую волну коронавируса . Самая неблагополучная ситуация сложилась в Испании. Обстановка в королевстве ухудшилась после смягчения карантинных мер, поэтому региональные и местные власти вынуждены их возвращать. О новом общенациональном карантине речи пока не идет.

Аналогичного подхода придерживаются власти Франции, где практически во всех крупных городах теперь обязательное требование носить маски на улице, чего не было во время весенней вспышки. Заболеваемость здесь резко пошла вверх в начале августа, и за полтора месяца количество заразившихся в стране увеличилось более чем вдвое – с 190 тыс. до 395 тыс.

Власти Греции отмечают, что стараются избежать развития ситуации, как в Израиле, где пришлось вновь объявлять общенациональный карантин, но не исключают никаких вариантов. С середины июля число инфицированных в Греции возросло более чем втрое, до 13,7 тыс. чел., и режим постепенно ужесточается. Пока власти в основном ограничивали работу баров, дискотек и прочих развлекательных учреждений, но со среды в Афинах в течение двух недель необходимо будет носить маски на работе и даже на открытом воздухе, если не представляется соблюдать социальную дистанцию.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Великобритании премьер-министр Б.Джонсон пообещал, что к октябрю в стране будет проводиться до 500 тыс. тестов на коронавирус в сутки. Об этом сообщает BBC.

Как передает Sky News, в Италии несколько сотен школьников уже отправлены на коронавирусный карантин. В случае выявления заражения у школьника на карантин отправляют всех тех, кто с ним контактировал (по крайней мере, один класс). Такие случаи фиксируются почти во всех регионах страны. По аналогичным причинам были целиком закрыты на карантин несколько детских садов.

Занятия в школах Италии в большинстве регионов возобновились 14 сентября. Предусмотрен ряд профилактических мер – от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагается, что все ученики будут носить маски.

По данным Reuters, президент ЮАР С.Рамафоса заявил, что через две недели страна начнет принимать иностранных туристов. Очередной этап снятия ограничений, введенных в ЮАР из-за пандемии COVID-19, запланирован южноафриканским правительством на 1 октября. Кроме открытия границ, в стране также будут введены послабления для общественных мероприятий в помещениях и окончательно отменен ночной комендантский час.

В Грузии мало тяжелых случаев заболевания COVID-19, так как, благодаря массовому тестированию, носителей коронавируса удается выявить на ранней стадии. Об этом, как сообщает Regnum, 16 сентября на брифинге сказал глава Национального центра по контролю заболеваний А.Гамкрелидзе. Он сообщил, что в стране с начала года было сделано 508 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус, что соответствует почти 137 тыс. тестов на 1 млн. жителей, а за сутки проводилось до 11 тыс. тестирований.

В настоящее время в Грузии выявили 2758 носителей коронавируса, выздоровели – 1412, скончались – 19 пациентов.

Материал подготовлен Институтом

Стратегических и межрегиональных





исследований при Президенте Республики Узбекистан





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