«Утконос» трансформирует взаимодействие с клиентами





Интернет-гипермаркет «Утконос» выстроил систему персональных коммуникаций с клиентами с помощью решения SAP Marketing. Партнером выступает компания Masterdata. Также идет интеграция SAP Marketing с внедряемой платформой электронной коммерции SAP Commerce при поддержке компании Novardis.

В 2017 году «Утконос» начал трансформацию электронной коммерции и маркетинга. Одной из основных задач проекта стало выстраивание единой системы по управлению, анализу и сегментированию максимально полных и качественных данных клиентов, и построение персонализированных отношений с ними. Для этого была выбрана платформа SAP Marketing. Благодаря внедрению нового решения компании удалось обеспечить гибкую сегментацию клиентской базы, настроить автоматизированные маркетинговые кампании по различным каналам. Кроме того, SAP Marketing позволяет получать и аналитику по результатам запущенных кампаний, автоматически отслеживая реакцию потребителей на рекламные активности.

В результате рост доходов по e-mail каналу во втором квартале 2018 года составил 41%. Количество заказов по sms увеличилось на 2%, а рост доходов в этом канале составил 8%. В канале Viber на 18% увеличилась конверсия в покупку.

На данный момент в компании заканчивается второй этап внедрения SAP Marketing, партнером выступает компания Masterdata. Также идет интеграция SAP Marketing с внедряемой платформой электронной коммерции SAP Commerce (ранее SAP Hybris Commerce) при поддержке компании Novardis.

Как сказал директор по работе с покупателями интернет-гипермаркета «Утконос» Михаил Морозов, этот проект стал прекрасной базой для построения эффективной коммуникационной платформы, и в компании не планируют на этом останавливаться.



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