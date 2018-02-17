Уступки Украины не помогут ввести миротворцев на Донбасс, — Волкер

Возможные уступки Украины в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Донбассе не будут способствовать размещению там миротворческой миссии ООН

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в Мюнхене, передает «ДС» со ссылкой на УНИАН.

«Я только хочу выразить мысль: если мы ожидаем уступок, мы никогда не достигнем этого», — подчеркнул Волкер, отвечая на вопрос о возможных уступках Украины, чтобы продвинуться в вопросе введения миротворческой миссии на Донбассе.

По его словам, необходимо, чтобы все стороны понимали, что текущая ситуация на Донбассе «плохая» для всех, и альтернативой этой ситуации является «размещение миротворческих сил, создание мира, обеспечения реализации Минских соглашений, будет на самом деле лучше для всех».

«Мы можем не соглашаться по многим вещам, но мы можем согласиться сделать определенные вещи», — добавил Волкер.

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