Устенко: Власти Киева ищут крайнего, а должны «хлопнуть дверью» перед МВФ

Украина в заложниках у МВФ. Стокгольмский синдром премьера Гройсмана К юбилею: МВФ, Гройсман, Тимошенко и безответственная позиция украинских политиков.

На этой неделе — 26 октября — исполняется 10-летний юбилей подписания соглашения между МВФ и Украиной, которое было достигнуто в 2008 году. В том году, когда мировая экономика была на пике кризиса. Тогда, когда падение цен на сырьевую группу товаров было настолько велико, что «разогретая» экономика Украины начала входить в «штопор». После годов роста экспортно-зависимой сырьевой экономике страны пришлось столкнуться с падением цен на мировом рынке. Незамедлительно экспорт начал демонстрировать коллапсоидные явления. Начало трусить банковскую систему. В 2015 году Украина немедленно обратилась к МВФ. Абсолютно то же она делала в октябре 2008 года. МВФ оценил ситуацию в Украине 2008 года как следствие внутренних проблем, накопленных как минимум на протяжении предыдущих 3-4 лет. Например, в 2005-2007 гг. темпы роста кредитования составляли порядка 70% в год. Кредиты выдавались в иностранной валюте даже тем, кто никогда не имел и не планировал иметь валютных доходов. Одно это должно было привести к серьёзнейшему кризису. Добавьте сюда еще и фиксированный курс. И вы легко можете прийти к выводу, что это должно было привести страну к кризису. А здесь еще и срабатывает «внешний» спусковой механизм. Конечно, он сталкивает экономику в кризис еще более глубокий. В 2015 году МВФ указывает на более-менее аналогичную группу причин, вызвавших кризис — слабая банковская система, «фиксированно-управляемый» курс, сырьевая ориентация и военные действия на Востоке.

И в 2008, и в 2015 г. принимается совместное решение руководством страны о необходимости брать на себя обязательства перед МВФ и выполнять их. В 2008 году меморандум подписывают Ющенко, Тимошенко, Стельмах, Пинзенык. В 2015 г. свои подписи ставят Порошенко, Яценюк, Гонтарева, Яресько. И в 2008, и в 2015 г. программа заканчивается, так и не дойдя до конца.

И тогда, и сейчас пытаются найти крайнего. «Железная» логика украинского политического класса помогает найти крайнего — объявить виноватым премьера. Он что, один? Это его личная ответственность? А где были и есть все остальные игроки? А что делал парламент? Почему он не инициировал реформы, которые должны были поднять нашу экономику на новый уровень? Почему все те, которые ставили свою подпись на документах о сотрудничестве с МВФ, и тогда, и сейчас пытаются дистанцироваться? Ну и, в конце концов, не надоело все время разбирать прошлое? Может быть, все-таки стоит начать думать о будущем? И отпраздновать 2025 год тем, что с чувством «выполненного долга» сделать такой желанный жест и громко хлопнуть дверью перед носом МВФ. И не потому, что мы не хотим делать то, что обещали ему. А потому, что мы сделали больше, чем он от нас хотел.

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